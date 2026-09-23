Visita del papa León XIV a Uruguay: el cronograma completo y cómo conseguir entradas

El papa León XIV visitará Uruguay en el mes de noviembre en el marco de una gira por Latinoamérica. El cronograma difundido por el Vaticano señala que arribará el viernes 6 -desde Roma- al Aeropuerto Internacional de Carrasco. La visita incluirá una misa en Paysandú, un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, una vigilia en el Estadio Centenario y otra celebración en Florida. Para algunos eventos se requiere entrada gratuita que puede ser adquirida a través de la página oficial de la visita.

El papa León XIV llega para asistir a una procesión de barcas en Castel Gandolfo. Foto: AFP

Además, la visita del papa León XIV a Uruguay ya tiene logo oficial, difundido por la Iglesia Católica. "En el centro del signo está Cristo Resucitado, presente en la férula —el bastón pastoral del papa—, fuente de la alegría que la Iglesia proclama: «Les anuncio una gran alegría» (Lc 2,10).", informa el comunicado oficial, que añade: "Junto a Cristo aparecen el papa León XIV y la Virgen de los Treinta y Tres, Patrona de la Patria. El sol y las franjas azules evocan la identidad nacional y expresan que la alegría de este encuentro quiere alcanzar a todo el Uruguay".

Logo oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay. Foto: papaleonuruguay.uy

"La composición reúne así, de manera sencilla, tres realidades: Cristo, la Iglesia y el Uruguay. Cristo ocupa el centro: Él es el origen del anuncio y el punto de encuentro entre el Sucesor de Pedro, la Iglesia que peregrina en estas tierras y todo el pueblo uruguayo", agrega la comunicación oficial.