Un encuentro con Milei, una visita a una cárcel y una misa en Luján: la agenda de León XIV en Argentina

El papa León XIV mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, visitará un centro penitenciario en Buenos Aires y oficiará una misa multitudinaria en Luján en su visita a Argentina del 8 al 11 de noviembre, la primera de un pontífice a ese país en 40 años, según el programa oficial de la visita difundido ayer lunes por el Vaticano.

Argentina, la segunda etapa de León XIV en su primera gira latinoamericana, recibirá al papa en la tarde del domingo 8 de noviembre con una bienvenida oficial en la Casa Rosada, sede de la presidencia del país, precedida de una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

En la Casa Rosada, León XIV mantendrá un encuentro con Milei y posteriormente se celebrará una reunión con autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad/Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, donde el papa pronunciará su primer discurso en suelo argentino.

El lunes 9 de noviembre, el papa iniciará la jornada con una visita al personal y a los asistidos del “Pequeño Cottolengo Don Oriono” de Claypole, ofrecerá una misa en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires, y mantendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Ese día, por la tarde, el pontífice se reunirá con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio de San Martín, y celebrará las vísperas con el Episcopado Argentino y los equipos sinodiales en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 de noviembre el papa volará a Córdoba donde presidirá una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, tendrá un encuentro con obispos, religiosos y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y regresará a Buenos Aires para celebrar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles de la capital.

Gira. León XIV visto como el “papa peruano” en la nación andina. Foto: AFP fotos

El miércoles 11 de noviembre León XIV visitará el complejo penitenciario federal de Buenos Aires y se desplazará a Luján para oficiar una misa que se prevé multitudinaria, con la asistencia de un millón y medio de fieles según autoridades locales. Tras ese acto, el papa volará desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Perú, la tercera y última etapa de su visita a Latinoamérica.

La visita de León XIV a Argentina será la primera de un papa en casi 40 años a este país suramericano y estará marcada por el hecho de que su antecesor, el fallecido Francisco, era argentino y nunca visitó su tierra natal como sumo pontífice.

El gobierno de Milei celebró el anuncio de la visita del papa y la definió como un “acontecimiento de especial trascendencia” para el país, según un comunicado publicado ayer. “La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos”, expresó el mensaje de la Oficina del Presidente.

“El Gobierno Nacional agradece especialmente a Su Santidad por haber decidido visitar nuestro país y a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el diálogo y el trabajo conjunto desarrollado durante estos meses”, agrega el comunicado. El anuncio asegura que ya se trabaja para articular “con la Santa Sede, la Iglesia argentina y las jurisdicciones involucradas para garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la Visita Apostólica”.

El Papa León XIV se reúne con el presidente de Argentina, Javier Milei, en el Vaticano. Foto: AFP

Estiman movilización de siete millones

El gobierno argentino estimó ayer que unos siete millones de fieles se movilizarán para la visita del Papa León XIV del 8 al 11 de noviembre, parte de su gira sudamericana que incluye a Uruguay y Perú. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que Argentina se prepara “para el dispositivo de seguridad más grande de su historia” que abarca “tres jurisdicciones, tres aeropuertos, 11 eventos cerrados y tres masivos donde se espera un aforo global de siete millones de personas”.

El gobierno nacional evalúa decretar asuetos especiales o feriados nacionales para facilitar la movilización de fieles durante esos días. EFE, La Nación (GDA)