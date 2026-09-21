Vaticano confirma la agenda oficial del papa León XIV en Uruguay: misas, reunión con Orsi y visita a Casavalle

Se divulgaron en la mañana de este lunes todos los detalles del viaje oficial del papa León XIV a Uruguay, que tendrá lugar entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre de este año. El Vaticano confirmó que habrá misas, varias reuniones —entre ellas una con el presidente de la República, Yamandú Orsi— y un "encuentro con la realidad social de Casavalle".

La Iglesia Católica anunció que esta visita incluirá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. El programa oficial del viaje apostólico incluye tres días de "encuentros con autoridades, comunidades, educadores y distintas realidades del país, y presidirá celebraciones y momentos de oración abiertos a la participación del pueblo".

El papa saldrá de Roma el viernes 6 y llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16:30, donde tendrá lugar la bienvenida oficial. Una hora después será la ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia. Ese será el primer acto público.

Minutos más tarde tendrá encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Luego León XIV visitará al presidente Orsi sobre las 18:15 en un encuentro privado y cerrará la jornada en la Catedral Metropolitana junto a obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos.

El sábado, sobre las 8:25, está previsto que salga en avión rumbo a Paysandú, donde a las 10:00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres. Este será el primer evento al que se podrá acudir con entrada, que no tendrá costo y se podrá canjear en el sitio web papaleonuruguay.uy próximamente.

Regresará luego a Montevideo y a las 17:00 horas "tendrá un encuentro con la realidad social de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe", según consta en el comunicado oficial.

"A las 18:00 se encontrará con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay y, a las 19:00, participará de una Vigilia de Oración en el Estadio Centenario", otro evento al que se podrá acudir con entrada gratuita canjeada en el sitio web.

El domingo será el último día de la visita, que estará marcado por la celebración de la Santa Misa a las 10:30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica de Florida, en el marco de la Peregrinación Nacional a la Virgen de los Treinta y Tres. Está marcada como la "celebración central del viaje" y se requerirá una entrada, también gratuita.

Finalmente a la tarde, sobre las 15:10, será la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Carrasco y a las 15:30 partirá rumbo a Buenos Aires, donde seguirá su gira.

Sobre las entradas, la Iglesia Católica recalcó que "serán gratuitas y no podrán venderse", y que esta inscripción "tendrá como objetivo ordenar y facilitar el acceso a las distintas actividades".

Presentan el logo oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay

Logo oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay. Foto: papaleonuruguay.uy

Además, la visita del papa León XIV a Uruguay ya tiene logo oficial, difundido por la Iglesia Católica. "En el centro del signo está Cristo Resucitado, presente en la férula —el bastón pastoral del papa—, fuente de la alegría que la Iglesia proclama: «Les anuncio una gran alegría» (Lc 2,10).", informa el comunicado oficial, que añade: "Junto a Cristo aparecen el papa León XIV y la Virgen de los Treinta y Tres, Patrona de la Patria. El sol y las franjas azules evocan la identidad nacional y expresan que la alegría de este encuentro quiere alcanzar a todo el Uruguay".

"La composición reúne así, de manera sencilla, tres realidades: Cristo, la Iglesia y el Uruguay. Cristo ocupa el centro: Él es el origen del anuncio y el punto de encuentro entre el Sucesor de Pedro, la Iglesia que peregrina en estas tierras y todo el pueblo uruguayo", agrega la comunicación oficial.