El detrás de escena de la canción que recibirá al papa León XIV en Uruguay: candombe, murga y voces locales

"El que canta, reza dos veces” es una frase que se le atribuye a San Agustín. Y si bien parece una tarde de lunes soleada como cualquier otra en Wannaclap, el estudio de grabación ubicado en Carrasco, ese es precisamente el espíritu que se evoca allí y la frase que Jose Damiani, una de las artistas convocadas, elige para definir lo que están haciendo.

Más allá de las correcciones en la voz, los tonos y la forma de cantar ciertas estrofas, lo que se está gestando busca llegar a todos los uruguayos y perdurar en el tiempo: “Una gran alegría”, la canción oficial de la Iglesia Católica uruguaya para la visita del papa León XIV, que recorrerá el país del 6 al 8 de noviembre.

El nombre surge del lema elegido por los obispos uruguayos para el acontecimiento: “Les anuncio una gran alegría”, perteneciente al Evangelio según San Lucas. La composición es de Diego Melano y Santiago Soares de Lima y también participan en la grabación Jose Damiani, Agustina Mas, Pepe Crespo, Marcos Aguero y Catherine Vergnes.

“Las últimas visitas de un Papa a nuestro país dejaron una cruz en medio de Bulevar Artigas y un montón de anécdotas y películas”, dice Melano en diálogo con El País.

Las últimas dos visitas fueron del papa Juan Pablo II, en 1987 y 1988. En la primera, realizó una misa en Tres Cruces que convocó a más de 150.000 personas y para la cual se colocó la cruz monumental que continúa allí hasta el día de hoy. En 2007, se estrenó El baño del papa, una película que aborda la preparación de Melo de cara a la visita del sumo pontífice en 1988.

Es por esto por lo que el compositor considera que este acontecimiento es una fiesta para el país, algo que trasciende la religión y que une al pueblo. “Hoy que estamos hablando mucho de aura, viene alguien que tiene un millón de aura”, agrega.

El viernes anterior grabó Pepe Crespo. Este lunes es el turno de Damiani y Melano. La primera en cantar es ella, que considera que esta convocatoria es uno de los hitos más importantes de su carrera y también de su vida. Si bien su género es el folclore, sostiene que la fe y la música están íntimamente ligadas en su camino. “Por más que no le cante a Dios en mis letras, yo lo estoy ofreciendo y estoy haciendo que la gente se sienta alegre y acompañada, y eso lo lleva a un lugar más espiritual”, explica.

Su expectativa de cara a la visita es que las personas “preparen su corazón” porque va a ser algo histórico y “son muy importantes las cosas que el Papa va a venir a decir”. “Me encantaría que él la escuche y la baile, porque además le encanta la música. Espero que lo haga sonreír”, concluye.

Antes de entrar a la cabina a grabar, Melano dedica unos minutos a conversar sobre la composición.

Diego Melano. Foto: Daniela Scapusio.

El proceso, explica, fue realizándose en diálogo con la Iglesia Católica. “Había un montón de pedidos o deseos que esta canción tenía que integrar porque representa a mucha gente muy distinta”, dice y lo define como el primer desafío.

Por el lado del género, era importante incorporar sonidos tradicionales y característicos de nuestro país, como el candombe, la murga e instrumentos como el acordeón.

“Yo no me considero un artista católico, soy católico, y además soy músico. Para mí, la música en general tiene interioridad. Puedo rezar con una canción de Rada, de Jaime o con una específicamente de liturgia”, afirma.

Esto conecta con la intención de la letra de ”Una gran alegría”: tiene que aparecer Jesús, porque es lo que convoca en esta ocasión, pero debe ser una canción que invite a aquellos que no comparten la religión católica. Según él, la invitación es para todos.

Entonces, concluyeron en que hay elementos característicos que no pueden faltar, como la rambla de Montevideo y también lugares del interior del país.

“Es una oportunidad para que cada uno se encuentre consigo mismo y con los demás, que vos puedas vibrar en amor con los tuyos. Lo que pasa es que, a lo mejor, si yo solo te hablo de Jesús y vos no compartís, te vas a alejar un poco”, argumenta.

La canción, que se espera que salga a finales de setiembre junto a un videoclip, tiene ritmo de candombe y murga, con un bandoneón y guitarras acústicas que acompañan.

Diego Melano. Foto: Martín Neira.

Al ser consultado sobre un posible uso de inteligencia artificial, Melano aclaró que no se utilizó y enfatizó en el valor de lo humano para esta creación colectiva.

“Una gran alegría” no es el único proyecto que la Iglesia Católica de Uruguay está preparando de cara a la visita del papa León XIV. La canción es solo una parte de un proyecto audiovisual más amplio.

Vengan y vean será un especial de seis capítulos que contará historias de distintas personas y lugares del país con una pregunta que funcionará como núcleo: “¿Dónde descubrís a Dios en tu vida?”.

De acuerdo con un comunicado de la institución, el objetivo es acercarse a experiencias “vinculadas con la migración, la educación, el acompañamiento a jóvenes, la recuperación de adicciones, la acción social y la vida comunitaria”. Varios fragmentos de estos capítulos formarán parte del videoclip oficial de la canción.

Al igual que ocurre cuando uno pasa por Bulevar Artigas y observa la cruz, o recuerda El baño del papa —una de las películas nacionales más recordadas y apreciadas por el público— esta visita también busca dejar su huella en la cultura uruguaya