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En la previa al viaje del papa León XIV: obispos uruguayos iniciaron la visita "ad limina" a Roma

El encuentro conjunto del episcopado uruguayo con el papa León XIV está previsto para el viernes 18 de setiembre. El cardenal Daniel Sturla señaló que la visita comenzó este lunes.

El País
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14/09/2026, 17:04
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En la previa al viaje del papa León XIV: obispos uruguayos iniciaron la visita "ad limina" a Roma
En la previa al viaje del papa León XIV: obispos uruguayos iniciaron la visita "ad limina" a Roma.
X: @DanielSturla.

Del 14 al 19 de setiembre de 2026, los obispos uruguayos realizan en Roma la Visita ad Limina Apostolorum (expresión que proviene del latín y que se traduce como "al umbral de los apóstoles") durante la cual se encontrarán con el Papa León XIV y con sus colaboradores más cercanos en el gobierno pastoral de la Iglesia.

La visita ad Limina tiene varios objetivos, entre ellos: "Peregrinar a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo". Los obispos "celebrarán la Eucaristía en las basílicas romanas que custodian los restos de estos grandes testigos de la fe, quienes anunciaron el Evangelio y entregaron su vida mediante el martirio".

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Además, "la audiencia con el papa permitirá reafirmar la comunión de los obispos uruguayos con el sucesor de Pedro y con toda la Iglesia universal, presente en pueblos y culturas de todo el mundo". Y durante esos días "los obispos visitarán distintos dicasterios y organismos vaticanos, encargados de acompañar las diversas dimensiones de la vida y la misión de la Iglesia".

El cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, escribió en su cuenta de X que los obispos comenzaron este lunes "celebrando la misa en la basílica de San Juan de Letrán". "Aquí rodeando la cátedra del obispo de Roma, sucesor de Pedro", señaló.

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Encuentros con el papa

En los encuentros con el papa y sus colaboradores, los obispos "presentarán la realidad de la Iglesia en Uruguay, compartirán las principales iniciativas pastorales y reflexionarán sobre los desafíos que afrontan las diócesis del país", informó la Iglesia católica en un comunicado.

Además, le presentarán al papa "la síntesis del retrato colectivo elaborado a partir de la campaña ´Lo que Uruguay quiere contarte´, que recoge los mensajes, anhelos y preocupaciones que los uruguayos quisieron hacerle llegar antes de su visita al país".

Papa León XIV
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Foto: AFP fotos

El encuentro conjunto del episcopado uruguayo con el papa León XIV está previsto para el viernes 18 de setiembre. "Esta visita tendrá, además, un significado especial al realizarse pocas semanas antes del Viaje Apostólico del Santo Padre a Uruguay, previsto para los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026", indicó la Iglesia.

Como cierre de este camino, el sábado 19 de setiembre realizarán una peregrinación a Asís, ciudad de San Francisco y Santa Clara, donde celebrarán la Santa Misa.

La anterior Visita ad Limina de los obispos uruguayos tuvo lugar en noviembre de 2017, durante el pontificado del papa Francisco.

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