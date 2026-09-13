Iglesia Católica alerta por nueva modalidad de estafa: simulan vender entradas para visita del papa León XIV

La Iglesia Católica en Uruguay detectó en redes sociales publicaciones y mensajes que ofrecen, a cambio de dinero, supuestas entradas, accesos preferenciales, ubicaciones en primera fila y paquetes para participar de los encuentros previstos durante la visita del papa León XIV.

"Ninguna de las actividades organizadas en el marco de la visita del Santo Padre tendrá costo de entrada, ni existen entradas preferenciales o accesos pagos autorizados por la organización", recordaron las autoridades eclesiásticas uruguayas a través de un comunicado difundido en las últimas horas.

"Para participar de algunos de los encuentros será necesario realizar previamente una inscripción gratuita a través de la web oficial, que permitirá obtener un código QR para ordenar y organizar los accesos", puntualizó la Iglesia Católica.

Los detalles sobre los procedimientos para inscribirse a los encuentros que así lo requieran serán comunicados oportunamente en papaleonuruguay.uy y en los canales oficiales de la Iglesia Católica en Uruguay.

"Se solicita especialmente no realizar pagos ni transferencias, no proporcionar datos personales a quienes ofrezcan este tipo de servicios y denunciar las publicaciones o perfiles que intenten comercializar supuestas entradas", agregó la Iglesia Católica.

El itinerario del papa

León XIV visitará el país entre el 6 y el 8 de noviembre de este año. Lo hará como invitado oficial y en su condición de jefe de Estado del Vaticano.

Ese mismo viernes 6 por la tarde, el pontífice tendrá un acto público en la Plaza Independencia con el presidente Yamandú Orsi, según dijeron fuentes de la visita a El País. León XIV recorrerá la Rambla y el tramo final hasta la plaza lo hará por 18 de Julio.

Luego, irá a la catedral en Ciudad Vieja para encontrarse con sacerdotes y obispos.

Tanto esa noche como la del sábado dormirá en la sede de la Nunciatura Apostólica en Bulevar Artigas casi Ponce. Es la embajada del Vaticano en Uruguay y el sitio donde se alojó el papa Juan Pablo II en sus visitas de 1987 y 1988.

Gira. León XIV visto como el “papa peruano” en la nación andina. Foto: AFP fotos

Más allá de quedarse ambas noches en Montevideo, durante el día León XIV irá al interior. El sábado volará a Paysandú desde el Aeropuerto de Carrasco. En el departamento sanducero hará una celebración.

Después, volverá a Montevideo e irá a Casavalle. Allí visitará la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y conocerá la obra social de la Iglesia católica en el barrio.

Ese mismo sábado también dará un discurso sobre educación en la Universidad Católica del Uruguay (UCU). De noche, encabezará una celebración en el Estadio Centenario.

El domingo volverá al interior. Esta vez viajará por tierra a Florida. Hará una parada en la basílica de la capital departamental para rezarle a la patrona de Uruguay: la Virgen de los Treinta y Tres. Y en el hipódromo municipal Irineo Leguisamo dará otra celebración.

Almorzará con sacerdotes y regresará a Montevideo para volar hacia Buenos Aires y continuar su gira por América Latina.