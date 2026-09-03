Visita de León XIV a Uruguay: encuesta de Cifra revela expectativa sobre la llegada del papa al país

Los organizadores de la visita del papa León XIV a Uruguay difundieron este jueves los resultados de una encuesta realizada por la consultora Cifra acerca de la expectativa que tienen los uruguayos sobre la llegada del líder religioso al país.

De acuerdo a la encuestadora, ocho de cada diez uruguayos ya habían oído hablar de la visita del sumo pontífice al Uruguay. Además, resaltan que la mitad de estas personas ya tenía conocimiento de qué ciudades visitará. "El conocimiento atraviesa a creyentes y no creyentes y alcanza tanto a Montevideo como al interior", subrayaron.

En otro orden, señalaron que la llegada de León XIV "es percibida como un acontecimiento que trasciende" a la Iglesia, dado que casi seis de cada diez uruguayos consideran que la visita será "importante" para el país. "Esa valoración es mayoritaria en Montevideo y el interior y entre los distintos grupos de edad", añadieron.

Por otro lado, más de ocho de cada diez personas valoran positivamente que León XIV realice misas en lugares públicos y que se acerque a barrios o asentamientos "para encontrarse con quienes viven situaciones de mayor necesidad". Desde la Iglesia Católica sostienen que estas propuestas "generan amplios niveles de acuerdo" entre personas con diferentes posiciones políticas y religiosas.

León XIV. El pontífice comenzará en Uruguay en noviembre una gira latinoamericana que lo llevará también a Argentina y a Perú. Foto: AFP fotos

En relación a la concurrencia a estos eventos, un 15% de los encuestados dijo que piensa acudir a estos eventos, mientras que un 31% tiene previsto seguirlos por televisión.

"Casi la mitad de la población, por tanto, ya imagina alguna forma de acercarse a la visita, cuando todavía faltan dos meses y buena parte de los detalles de la agenda están por conocerse", subrayaron desde la Iglesia Católica.

Sin embargo, el estudio refleja que León XIV es una personalidad reciente para los uruguayos, ya que solo un tercio de los encuestados recuerda su nombre, así como su historia y su paso por Perú. "El camino hacia noviembre será también una oportunidad para conocerlo más", acotaron desde la Iglesia.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada entre el 7 y 18 de agosto. El tamaño de la muestra fue de 1.000 entrevistado por telefonía celular. El universo representado por la muestra es la población mayor de 18 años. El margen de error es de ±3,1%.

León XIV tendrá un acto público con el presidente Orsi

El sumo ponítice participará junto al presidente Yamandú Orsi de un acto cívico en la Plaza Independencia al caer la tarde del viernes 6 de noviembre, según adelantaron a El País fuentes cercanas a la visita del pontífice que llegará ese día sobre las 16 horas.

La ceremonia de bienvenida no se hará en el aeropuerto de Carrasco al que arribará el papa sino que será en la plaza y desde ahí irá a la catedral donde mantendrá un encuentro con sacerdotes y obispos. También tendrá una reunión privada con el presidente, ya que León XIV llegará al país como invitado oficial y en su condición de jefe de Estado.

Yamandú Orsi y el papa León XIV. Foto: EFE.

El papa recorrerá la rambla y el tramo final hasta la Plaza Independencia lo hará por 18 de Julio. Es probable que en algunos desplazamientos utilice una especie de carro de golf.

El sábado 7 por la mañana volará a Paysandú desde el aeropuerto de Carrasco donde encabezará una celebración que aún no se ha definido en qué punto de la capital sanducera será.