El Vaticano confirmó cómo será la gira del papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV visitará del 6 al 17 de noviembre Uruguay, Argentina y Perú a invitación de los jefes de Estado y las autoridades religiosas, anunció el miércoles el Vaticano.

El pontífice estará del 6 al 8 de noviembre en Uruguay, del 8 al 11 en Argentina y el resto de la gira en Perú, donde vivió dos décadas como misionero y donde visitará la ciudad de Chiclayo (noroeste), de la que fue obispo.

Por ciudades, en Uruguay estará en Montevideo, Paysandú y Florida; en Argentina visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján y en Perú estará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

El papa León XIV saluda mientras celebra misa durante una visita de un día a la isla de Lampedusa, al sur de Sicilia. Foto: AFP

Esta extensa gira por Latinoamérica, con 12 días y diez ciudades, supera el récord anterior del viaje a África en abril.

El papa León XIV, nacido en Chicago (Estados Unidos) regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio para los obispos.

Pero además viajara a dos países que no visitó Francisco en sus 12 años de pontificado: Argentina y Uruguay.

El viaje a Uruguay, el país con la tasa católica más baja de toda Latinoamérica (algunos estudios la ubican por debajo del 40 %), se producirá 40 años después de la visita de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

En tanto, la última visita de un papa a la Argentina fue en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió diez ciudades.

El viaje supondrá un regreso de un papa a América Latina, una región de especial importancia para la Iglesia católica y en la que reside una parte significativa de sus fieles, ya que la última visita de Francisco fue a Panamá, del 23 al 28 de enero de 2019, con motivo de la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

El viaje a Latinoamérica será el sexto viaje internacional del papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril, y a España, en junio. Francia será el próximo viaje del 24 al 28 de setiembre.

Qué hará el papa en Uruguay

El 6 de noviembre es un viernes. Este miércoles habrá una conferencia de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Nunciatura Apostólica para dar detalles, pero según supo El País lo planificado es que en la mañana del sábado 7 vuele a Paysandú temprano; esa misma tarde, de regreso, irá a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Borro. El sábado de noche se realizará una celebración en el Estadio Centenario y el domingo por la mañana sobre la hora 10 estará en la ciudad de Florida para la celebración de la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.

Con información de AFP y EFE