El papa León XIV irá a la parroquia del Borro y la Iglesia espera que esto sirva para mostrar su labor social

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Nunciatura Apostólica anunciarán en la mañana de este miércoles en conferencia de prensa el cronograma definitivo de la visita del papa León XIV que llegará a Uruguay el viernes 6 de noviembre y, si bien restan definir detalles, está planificado que vuele en la mañana del 7 de noviembre a Paysandú en un avión para unas 50 personas, según supo El País.

El cronograma establece que esa misma tarde, de regreso a Montevideo, recorrerá la zona de Casavalle, algo a lo que la Iglesia Católica local da prioridad. “Hay 25 instituciones católicas trabajando allí que hacen mucho y no son tan conocidas”, dijo una fuente. El sábado de noche se realizará una celebración en el Estadio Centenario y el domingo por la mañana sobre la hora 10 estará en la ciudad de Florida para la celebración de la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.

El anuncio formal del cronograma se realizará este miércoles en la sede de la Cancillería.

Fuentes cercanas a la organización de la visita explicaron que se descartó que el papa vaya por tierra a Paysandú porque ello demandaría unas ocho horas en total y se consideran demasiadas para una visita que se extenderá por solo dos días. A Florida sí irá por tierra y se descartó la posibilidad que llegó a analizarse de que se trasladara en helicóptero. La Intendencia de Florida planea hacer un hidrolavado y mejorar la iluminación de la fachada de la catedral, según supo El País.

Informalmente, representantes del gobierno plantearon la posibilidad a la Iglesia de que el papa visitara el templo de Cristo Obrero, en Estación Atlántida (Canelones), una obra del ingeniero Eladio Dieste, inaugurada en 1960 y que es Patrimonio Mundial de la Unesco. Sin embargo, fuentes de la Iglesia explicaron que es difícil que ocurra porque el interés central del papa en una visita tan breve es estar presente en concentraciones lo más grandes que sea posible para dar su mensaje.

La Iglesia ya encargó a un equipo de tres músicos católicos la composición de un himno para la ocasión para el cual ya hay un borrador.

Está previsto que León XIV duerma las dos noches que permanecerá en Uruguay en la sede de la Nunciatura (que es la embajada del estado Vaticano en el país) ubicada en Boulevard Artigas, casi Ponce, como ya lo hizo Juan Pablo II cuando estuvo en el país.

La posibilidad de que el pontífice le hable a la Asamblea General está descartada. La idea era impulsada por un grupo de legisladores encabezados por el presidente de la Cámara de Representantes, el nacionalista Rodrigo Goñi, quien quedó molesto porque su planteo no tuvo eco.

En Casavalle

En la tarde del sábado 7 de noviembre el papa irá a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Borro, en el norte de Montevideo. Su párroco desde hace seis años, el sacerdote Pablo Coimbra, dijo a El País que en la zona “la iglesia tiene muchas obras sociales desde hace muchos años y es muy respetada”.

“En muchos análisis sociológicos, en un país marcadamente secular como Uruguay, se toma a la iglesia como una cuestión marginal cuando en estos barrios es central”, sostuvo Coimbra. El sacerdote, que tiene un título de contador y fue gerente del Banco de Previsión Social, dijo que la zona, una de las más pobres del país, atraviesa una “situación compleja pero hay mucha solidaridad arraigada y una sincera búsqueda de Dios”.

“Para el papa no va a ser ninguna sorpresa ver esta realidad, pero su visita va a llevar a que Uruguay conozca más lo que hace la Iglesia. Hay mucho prejuicio y cierto anticlericalismo. Algunas críticas son justificadas y permiten corregir y crecer pero otras son absolutamente injustificadas. Yo creo que los políticos que son honestos intelectualmente no tienen reparos a lo que hace la Iglesia aquí”, señaló.

Cerca de la parroquia está un hogar de ancianas de la orden de Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, y están los colegios Santa Rita, Santa Bernardina, Los Pinos y Jubilar y otras instituciones vinculadas a la Iglesia Católica.