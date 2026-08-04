El BPS anunció una rebaja en los préstamos para jubilados y pensionistas: cuánto bajan las tasas y quiénes pagarán menos

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció una reducción de las tasas de interés de todos los préstamos sociales dirigidos a jubilados y pensionistas, además de rebajas especiales para los créditos destinados a tratamientos dentales, audífonos, lentes y prótesis. A su vez, implementará tasas diferenciales para pasivos de menores ingresos y pondrá en marcha nuevas herramientas para consolidar y refinanciar deudas.

Según informó el organismo este martes en conferencia de prensa, las medidas buscan mejorar las condiciones de financiamiento y ampliar las alternativas disponibles para quienes necesiten acceder a un crédito.

La presidenta del organismo, Jimena Pardo informó que la rebaja comenzó a regir el 1° de agosto en el caso de los préstamos sociales, cuyas tasas de interés se redujeron 2,25% para los créditos a seis y 12 cuotas, mientras que la rebaja es de 2,75% para los préstamos a 18 y 24 cuotas.

Con los cambios, los préstamos a seis cuotas pasaron de una tasa de 23,5% a 21,25%; los de 12 cuotas bajaron de 26,5% a 24,25%; y los de 18 y 24 cuotas pasaron de 28% a 25,25%.

Además, desde el próximo 1° de noviembre y por un período de 90 días, el BPS aplicará una tasa diferencial para nuevos préstamos destinados a jubilados y pensionistas de menores ingresos que recientemente recibieron un aumento diferencial y adicional. En esos casos, la tasa será cinco puntos porcentuales inferior a la vigente.

Jimena Pardo, presidenta del BPS. Foto: Darwin Borrelli.

De esta forma, los créditos a seis cuotas tendrán una tasa de 16,25%; los de 12 cuotas, de 19,25%; y los de 18 y 24 cuotas, de 20,25%.

El organismo también anunció una rebaja -también ya vigente desde el primero de agosto- para los préstamos destinados a tratamientos dentales, audífonos, lentes y prótesis. En estos casos, Pardo mencionó que la tasa de interés disminuirá de 19,5% a 12%, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para atender este tipo de necesidades y reducir la carga financiera de los beneficiarios.

Consolidación, refinanciación de deudas y educación financiera

Como parte de las nuevas medidas, a partir de octubre el BPS podrá habilitar, una vez por año, que las personas unifiquen las deudas correspondientes a préstamos vigentes y las renueven en hasta 24 cuotas.

En tanto, Pardo detalló que desde el mes de noviembre se habilitará la refinanciación de las deudas generadas hasta el 31 de mayo de 2026, con la exoneración total de los intereses, moras y recargos acumulados sobre la deuda original.

Cartel de BPS en la fachada sobre la calle Colonia del edificio sede del Banco de Prevision Social, BPS, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20250729, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

En este caso, el saldo resultante podrá refinanciarse en hasta 36 cuotas, con una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente. Pardo informó además que el BPS acompañará la implementación de estas medidas con una campaña de educación financiera dirigida a jubilados y pensionistas, que incluirá distintas instancias de capacitación.