"Se supone que hacen juramento hipocrático": madre de Barrera cuestionó que Tribunal de Ética rechazara denuncia

Luego de que el Tribunal de Ética Médica rechazara los términos en que fue presentada la denuncia contra la actuación de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en el caso de Soledad Barrera, la madre de la mujer fallecida en agosto de 2024 producto de una confirmada mala praxis envió al órgano del Colegio Médico del Uruguay una dura respuesta.

"Se supone que hacen un juramento hipocrático", respondió al Tribunal Rosario Barrera, vía mail, en las últimas horas. "Y una doctora que mata a una paciente, en este caso mi hija, por negligencia, y se declaró culpable, ¿no es cómplice otra doctora, en este caso la ministra, que le baja la pena que le habían dado?".

Esto último hace expresa referencia a la decisión, tomada meses atrás por Lustemberg, de rebajar la pena administrativa que recayó contra la anestesista Inés Miralles —condenada por la Justicia Penal—, que intervino en la operación de Soledad Barrera, de cinco a tres años de inhabilitación para el ejercicio médico. Y esta definición constituye el centro de la denuncia que Barrera presentó ante el Tribunal, y que este consideró poco clara. Para "permitir la asunción de competencia por el Tribunal de Ética Médica —se estableció en su respuesta, fechada el 31 de julio—, debe indicarse con precisión cuál o cuáles hechos son los que, a juicio de la denunciante, implicarían apartamientos deontológicos".

El Tribunal también recordó que en el Reglamento de Procedimiento, disponible en la página web del Colegio Médico, se establece "cuáles son los requisitos" que tienen que cumplir las denuncias a presentarse en este ámbito. "Dicha norma exige —entre otros— que la denuncia contenga la narración clara y precisa de los hechos que se solicita sean considerados por el Tribunal".

En una carta pública, redactada por su equipo legal, Barrera afirmó que este ámbito del Colegio Médico debería haber leído "íntegramente la denuncia" y explicara "con seriedad" las razones que llevaron a este rechazo.

"La denuncia presentada por la señora Rosario Barrera era extensa, fundada y documentada —dice el texto, al que también accedió El País—. Identificaba a la médica denunciada, describía las conductas cuestionadas, citaba normas del Código de Ética, ofrecía prueba documental y testimonial y formulaba peticiones concretas".

Se hizo referencia, además, a que la Comisión Honoraria de Salud Pública, cuya mayoría de integrantes renunció tiempo atrás, disconformes con la reducción de la pena —aplicada luego de que este órgano definiera los cinco años de sanción—, no tuviera "una nueva intervención en el caso". También se consignó que en la denuncia presentada se indicó "la eventual omisión de información relevante ante el Parlamento sobre la actuación del MSP ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; las explicaciones públicas brindadas sobre el caso; y la falta de consideración de antecedentes institucionales que, según la denunciante, debieron ser ponderados antes de reducir la sanción".

Todo ello podría ser cierto o no, completo o insuficiente, se agrega a continuación, pero se entiende que son hechos que fueron "narrados". "Una cosa es concluir, luego de analizarlos, que no fueron probados o que no tienen relevancia deontológica. Otra muy diferente es afirmar que no fueron identificados".

Luego de cuestionar que no se tuviera por presentada la denuncia y, en todo caso, que se analizara y concluyera que no ameritara un castigo para nadie, la carta concluye que esta postura del Tribunal produce un "mensaje" considerado "preocupante". "Un Tribunal creado para custodiar la ética profesional debe demostrar especial independencia cuando la persona denunciada ocupa una posición de poder. Cuanto mayor es la jerarquía de la persona involucrada, mayor debe ser la transparencia del procedimiento".