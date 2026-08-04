Inyección récord para Uruguay: la apuesta del BID por US$ 5.000 millones que superó las previsiones

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la Estrategia País aprobada con Uruguay para el período 2026-2030 por US$ 5.000 millones. Esta estrategia comienza con un récord de US$ 1.650 millones en financiamiento para este año. Así lo anunció el presidente del BID, Ilan Goldfajn tras reunirse con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en la Torre Ejecutiva.

El financiamiento estará destinado a áreas de "apoyo a la innovación y competitividad, seguridad y bienestar y movilidad y servicios básicos", recordó el presidente del BID.

La estimativa inicial era de US$ 4.200 millones, según dijo Goldfajn, que señaló que esta suba tiene que ver con el optimismo que tiene el BID de lo que se puede lograr en Uruguay. Prueba de esto son los US$ 1.650 millones destinados para este 2026, "que es más que el triple de 2025", apuntó.

En cuanto al uso que se le dará a este dinero, Goldfajn adelantó que "hay negociaciones para un nuevo programa de apoyo para preparar la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea", el cual "será parte de un plan total de desarrollo productivo del país de US$ 400 millones".

"Creemos que Uruguay es el candidato ideal donde la innovación y la competitividad puede generar un crecimiento mayor", insistió el presidente del BID.

Golfajn se reunió además con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el ministro del Interior, Carlos Negro. El presidente del BID tuvo además un encuentro con más de cien empresarios para debatir inversiones y el respaldo de BID Invest (el brazo para el sector privado del organismo) a empresas, indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado.

El presidente del BID, Illan Goldfajn y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, con parte de sus equipos tras la reunión que tuvieron ayer en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Foto: MEF.

En el área de seguridad, Goldfajn firmó con el Ministerio del Interior un proyecto de seguridad de US$ 25 millones, que forma parte de una línea de crédito de US$ 200 millones que tiene el objetivo de "mejorar el sistema penitenciario, fortalecer la Policía Nacional y apoyar la capacitación policial para investigación y análisis criminales".

En cuanto a movilidad y servicios públicos, el BID aprobó en junio pasado una operación para contribuir al desarrollo integral y ampliar el acceso a vivienda, servicios básicos y oportunidades para niños, niñas y adolescentes, poblaciones migrantes y otros hogares vulnerables, recordó el MEF.

Además, este año el BID trabajará para mejorar la calidad del gasto en infraestructura de transporte y para acompañar la transformación del sistema de transporte metropolitano de Montevideo.

El presidente del BID señaló además que se trabaja en áreas que incluyen la operación de la ampliación de la vivienda, la seguridad hídrica y la energética, y proyectos sociales enfocados en reducir la pobreza y mejorar la educación.

El saludo entre el presidente del BID, Illan Goldfajn y el presidente de la República, Yamandú Orsi. Foto: Presidencia de la República.

El ministro Oddone hizo hincapié en la importancia de la estabilidad de la economía y reconoció que en Uruguay “esto es un logro no de un gobierno, ni de un presidente, sino de una generación uruguaya que ha hecho esto posible con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo” y que muchas veces no se valora como es debido.

Acerca del rol del sistema financiero el ministro de Economía expresó que la forma de apalancar los negocios no es pedirle al sector público que genere menos recursos o reduzca impuestos, sino lograr que el sistema financiero en su conjunto —mercado de valores, instrumentos sofisticados y bancos— apalanque a emprendedores que generan valor, inserción internacional y desarrollo productivo”, afirmó.

En el marco de la visita de Goldfajn también se dio un cambio de autoridades y Miguel Porrúa asumió como el nuevo representante del Grupo BID en Uruguay.

La visita del presidente del BID "se enmarca en una agenda de Uruguay para profundizar los lazos de cooperación con organismos multilaterales", aseguró el gobierno.

La agenda comenzó con la visita la semana pasada de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a la cual se sumará, el 28 de setiembre, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann.

"Las tres visitas forman parte de la estrategia del gobierno de fortalecer el relacionamiento de Uruguay con los organismos multilaterales, ampliar las oportunidades de cooperación técnica y financiera y generar intercambios que contribuyan al diseño y la implementación de políticas públicas orientadas al crecimiento, la innovación y el desarrollo", señaló el MEF.

Con información de EFE