MSP habilitó más cupos para vacunar contra el meningococo y Lustemberg respondió a críticas en redes

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, mantuvo este lunes un intercambio con un usuario de la red social X, luego de que se reabriera la agenda web para la vacunación contra el meningococo para inocular a niños contra esta enfermedad potencialmente grave.

El usuario, José Antonio Segui, cuestionó la organización de la agenda de vacunación contra el meningococo por parte de la cartera de Salud al considerarla "horrible". "Cuando el Covid-19 fue algo tan ágil y eso que era para la población en general y no en grupos tan chicos como ahora. Pone orden querida", dijo Segui a la ministra.

Quien está organizando la agenda de vacunacion del meningococo dentro del @MSPUruguay? Que cosa horrible por favor!!! Cuando el covid fue algo tan ágil y eso que era para la población en general y no en grupos tan chicos como ahora. Pone orden querida @LustembergC por favor!!! — José Antonio Segui (@yusefantun) August 3, 2026

Lustemberg respondió al posteo y dijo que la vacunación contra el meningococo "no tiene punto de comparación" con la del covid-19.

"La agenda ha logrado ordenar una situación imprevista como el aumento de casos y la ampliación de una vacuna que desde el 2025 es gratuita y que por este año vamos a poder darle al resto de los niños y niñas, escribió Lustemberg.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública. Foto: Estefanía Leal

La jerarca de Estado destacó la habilitación de una agenda con cupos la semana pasada. "Hoy lo duplicamos e igual se llenó y ahora estamos trabajando para tener más cupos", indicó.

En ese sentido, dijo que la "intención" es que las personas puedan concurrir a un lugar y poder recibir la inoculación "sin perder tiempo". "Con la cooperación de AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento) y su agenda hemos logrado construir rápidamente una herramienta para resolver esto", señaló.

Además, consideró "una gran noticia" que haya más personas vacunándose: "Vamos a lograr entre todos y todas genera el efecto rebaño".

No tiene punto de comparación.

Y no tiene sentido comparar

La agenda ha logrado ordenar una situación imprevista como el aumento de casos y la ampliación de una vacuna que desde el 2025 es gratuita y que por este año vamos a poder darle al resto de los niños y niñas. La semana… — Cristina Lustemberg (@LustembergC) August 3, 2026

MSP destacó "muy alta demanda" por parte de la población y anunció nuevas fechas para agosto

Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública (MSP), publicó este lunes un comunicado en el que anunció que tras la reapertura de la agenda de vacunación, se registró "una muy alta demanda por parte de la población".

En ese sentido, detallaron que la cantidad de vacunaciones superó la disponibilidad de turnos para los departamentos de Montevideo y Canelones. Es por este motivo que la cartera incorporó nuevas fechas hasta el fin de este mes. Según explicaron, esto implica una disponibilidad de alrededor de 20.000 turnos entre el 18 y el 31 de agosto.

Vacunatorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Foto: Presidencia.

La llegada de 343.000 dosis de la vacuna contra el meningococo "permitirá continuar ampliando progresivamente la estrategia de vacunación", destacaron desde el MSP. Además, recordaron que actualmente, la agenda está habilitada unicamente para niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 15 años. "Respetar los grupos definidos permite que los turnos estén disponibles para quienes hoy forman parte de la población objetivo", indicaron.