"No hemos recibido ninguna propuesta definitiva", dijo Lubetkin sobre envío de deportados de EE.UU. a Uruguay

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se refirió este lunes a la propuesta del gobierno de Estados Unidos sobre el envío de deportados a Uruguay difundida días atrás por el diario estadounidense New York Times. Según detalló el secretario de Estado, aún no hay una propuesta concreta por parte del gobierno norteamericano, pese a que reconoció mantener diálogo sobre esta y otras cuestiones.

"No hay una propuesta, Estados Unidos está dialogando con países de América Latina y el Caribe, de África, de Europa, para enviar migrantes", dijo Lubetkin en una rueda de prensa tras una instancia en Torre Ejecutiva con candidatas a la secretaría general de las Naciones Unidas.

El canciller indicó que los estadounidenses entablaron un diálogo con Uruguay "como lo hicieron con todos los países de América Latina". "No es que hacemos público cada debate que hacemos de las largas listas de temas. Nosotros lo que hacemos cuando llega la hora de la verdad, lo planteamos", subrayó.

Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Estefanía Leal

Relaciones con EE.UU. y el supuesto diálogo con Marco Rubio

"En este caso, no hemos recibido ninguna propuesta definitiva, ha salido en un artículo en un diario norteamericano [New York Times] en el que no me reconozco", dijo Lubetkin.

"La verdad verdadera es lo que decimos nosotros, porque somos los responsables de este gobierno", manifestó.

"Me sorprendió el debate donde se dio por sentado hasta diálogos míos con el secretario de Estado de Estados Unidos [Marco Rubio], que no tienen la mínima base", añadió.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Consejo de Cooperación del Golfo, en Manama. Foto: AFP

Lubetkin reiteró que el gobierno no tiene ninguna postura con respecto al envío de los deportados al país porque no hay "ninguna propuesta"."Vamos a seguir dialogando con Estados Unidos sobre este y sobre cualquier tema", sostuvo.