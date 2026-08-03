Vertiente Artiguista se manifestó en contra de que Uruguay reciba a personas deportadas desde Estados Unidos

La directiva nacional de la Vertiente Artiguista, tras sesionar este fin de semana, se expresó sobre la varios puntos en los que marcó su apoyo al gobierno de Yamandú Orsi, pero marcó su discrepancia con la posibilidad de que Uruguay reciba a deportados provenientes de Estados Unidos.

“Rechazamos la política migratoria llevada adelante por el gobierno de Trump, discriminatoria y violatoria de las personas migrantes en EE.UU. En este contexto se produce la deportación de migrantes. Reafirmamos que Uruguay es un país de acogida y abierto a los migrantes de todo el mundo, pero a personas que dan su consentimiento para venir al país. Por esa razón entendemos que el gobierno uruguayo no debe quedar asociado con esta política discriminatoria, manteniendo las reglas del derecho internacional y de los derechos humanos”, manifestó el sector político en un comunicado.

Por otro lado, la Vertiente Artiguista destacó la puesta en marcha por parte de la actual administración del Plan Nacional de Seguridad Pública, el Plan para personas en situación de calle, el Plan de Cuidados, el Programa Más Barrio y los acuerdos en el marco del Diálogo Social, entre otros.

Sobre la Rendición de Cuentas que actualmente está siendo analizada en la órbita de la Cámara de Representantes, se cuestionó la posición de los partidos Nacional, Colorado e Independiente por anunciar su negativa a votar el proyecto en general a los pocos díasde que ingresó.

“La coalición republicana realizó una conferencia de prensa patética, anunciando que no la votará en general, priorizando el enfrentamiento con el gobierno, y dándole la espalda al incremento de recursos (para parte de los planes mencionados)”, apuntó.

Para el sector político, “desde la reapertura democrática” el gobierno enfrenta la “oposición más reaccionaria y provocadora”. Y sostuvo: “Su conducta destructiva afecta la credibilidad en el sistema político, deteriora la calidad del debate y la posibilidad de alcanzar acuerdos”.