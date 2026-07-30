Meningococo en Uruguay: cómo hablar con los niños sin generar miedo ni ansiedad, según la psicología

La confirmación de nuevos casos de enfermedad meningocócica en Uruguay volvió a instalar la preocupación entre muchas familias. A las dudas sobre los síntomas y la vacunación se sumó otro desafío menos visible, pero igual de importante: cómo hablar del tema con los niños sin transmitirles un miedo desproporcionado. La forma en que los adultos reaccionan frente a este tipo de noticias influye directamente en cómo las procesan los más pequeños.

La buena noticia es que, aunque se trata de una enfermedad que puede evolucionar rápidamente y requiere atención médica inmediata ante síntomas compatibles, los casos siguen siendo poco frecuentes. Mantener la calma, informarse por fuentes oficiales y enseñar medidas de prevención concretas suele ser mucho más beneficioso que exponer a los niños a conversaciones alarmistas.

En situaciones que generan incertidumbre, los niños observan a sus padres, docentes y otros adultos para interpretar qué tan peligroso es aquello que está ocurriendo.

Si un adulto transmite desesperación, habla constantemente del tema o manifiesta un miedo intenso, es probable que el niño también perciba que enfrenta una amenaza incontrolable. En cambio, cuando recibe información clara y ve que quienes lo cuidan mantienen la calma, suele sentirse más seguro.

Eso no significa ocultar la realidad, sino adaptar la información a la edad del niño y responder únicamente las preguntas que haga, sin agregar detalles innecesarios que puedan aumentar su ansiedad.

Niña entre sus padres Magnific

Cómo hablar del meningococo según la edad

Los psicólogos infantiles recomiendan utilizar explicaciones simples y concretas. Con los niños más pequeños suele alcanzar con decir que existe una bacteria que puede enfermar a algunas personas y que, justamente por eso, los médicos enseñan formas de cuidarnos.

Con los adolescentes conviene brindar información más completa, pero siempre basada en evidencia y evitando rumores o mensajes alarmistas que suelen circular en redes sociales.

También es importante validar sus emociones. Si expresan miedo, frases como "Entiendo que estés preocupado" suelen resultar mucho más útiles que minimizar lo que sienten con un "No pasa nada".

Una de las formas más eficaces de reducir la ansiedad es enfocarse en aquello que realmente está bajo nuestro control. En este caso, eso implica: mantener una buena higiene de manos, evitar compartir vasos, cubiertos, botellas o cepillos de dientes, cubrirse la boca al toser o estornudar, consultar rápidamente ante síntomas compatibles y cumplir con las recomendaciones de vacunación vigentes.

Niño fuerte. Foto: Freepik.

Desde el punto de vista médico, el meningococo puede comenzar con síntomas inespecíficos —como fiebre, malestar general o dolor de cabeza— y evolucionar rápidamente. Por eso, ante fiebre alta acompañada de decaimiento importante, rigidez de nuca, vómitos persistentes, somnolencia excesiva, dificultad para despertarse o manchas violáceas en la piel (petequias o púrpura), es fundamental consultar de inmediato a un servicio de salud.

Además de la prevención cotidiana, la vacunación constituye una herramienta clave para disminuir el riesgo de enfermedad en los grupos para los que está indicada. Saber que los niños tienen al día las vacunas recomendadas también suele reducir la ansiedad de muchas familias.

El miedo no protege por sí solo. Lo que realmente ayuda es combinar información confiable, medidas preventivas concretas, acompañamiento emocional y una actitud serena por parte de los adultos. Porque, para los niños, sentirse seguros muchas veces comienza viendo que quienes los cuidan también lo están.