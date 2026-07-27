Vacuna gratuita contra el meningococo: MSP abrió la agenda para niños y adolescentes de 11 a 15 años

Este lunes 27 de julio se activó la agenda a través del sitio web del Ministerio de Salud Pública (MSP) para que los niños y adolescentes de 11 a 15 años puedan recibir de forma gratuita la vacuna contra el meningococo.

La cartera resalta que "la agenda se desarrolla por cupos y por región". El esquema de vacunación se divide en cuatro regiones: sur, este, oeste y norte. De momento, en la región sur, que comprende los departamentos de Montevideo y Canelones, se advierte que "a la brevedad se añadirán cupos". Sí hay disponibilidad en localidades de otras regiones como el Chuy, Sarandí del Yi, Sarandí Grande, Young, Bella Unión y Paso de los Toros.

"Estamos recibiendo consultas de personas que ingresan a la agenda y no encuentran horarios disponibles. Esto se debe a que los cupos previstos para esta primera etapa ya fueron asignados casi en su totalidad", respondieron fuentes del MSP a El País.

"La alta demanda registrada refleja el interés de las familias por acceder a la vacunación. El Ministerio de Salud Pública continúa trabajando para ampliar el acceso de forma planificada e informará, a través de sus canales oficiales, la habilitación de nuevos cupos", agregaron.

Vacuna contra el meningococo.

A partir del 3 de agosto se incorporarán a esta franja los niños nueve y 10 años. "En la medida que vayamos recibiendo vacunas, a lo largo de agosto, vamos a incorporar a todos los niños de entre dos y 18 años", señaló la ministra de Salud Cristina Lustemberg en la conferencia de prensa de anuncio del plan.

Requisitos para recibir la vacuna obligatoria contra el meningococo

El MSP señala que la agenda que se abrió este lunes es temporal, "creada exclusivamente para acompañar la ampliación de la estrategia de vacunación contra el meningococo".

Para recibir la vacuna gratuita, que de momento será indispensable concurrir al vacunatorio con la cédula de identidad del niño, niña o adolescente. En tanto, la cartera recuerda que en esta etapa la agenda solo está habilitada para niños y adoelscentes de 11 a 15 años, por lo que si concurre un menor de otra edad no recibirá la vacuna, aunque se haya agendado.

Alicia Fernández, pediatra: "Hay que vacunarse"

La doctora Alicia Fernández, jefa del Departamento de Atención Integral de niño, niña y adolescente de la Asociación Española, subrayó este lunes la importancia de que los menores se vacunen contra el meningococo.

Según apuntó Fernández en entrevista con En Clave País, Uruguay está "en una situación de alerta". "Hay una mayor circulación de la bacteria" y se puede prevenir con la vacunación.

Consultada por el beneficio de la vacuna que se aplica, Fernández aseguró que tienen "una enorme ventaja" que es la de "efecto rebaño": "Se vacunan muchos, entonces empieza a bajar la circulación de la bacteria".

"Tenemos personas antivacunas, los niños siguen dependiendo de sus padres para vacunarse. Entonces, eh, de esta forma tú protegés a los que no se vacunan. ¿Esto quiere decir que vos no tengas la enfermedad? No, tú podés tenerla, lo que no te vas a morir por esa enfermedad", agregó.

Sobre el cronograma ampliado de la vacunación contra el meningococo, Fernández fue enfática: "Es prudente lo que se está haciendo".

"Todas las vacunas se implementan por una razón. Porque intentamos evitar que haya muertes o formas graves de enfermedad que te pueden dejar secuelas. Cuando tenés un instrumento que te ayuda a protegerte, entonces sí, hay que vacunarse. Sin duda que hay que vacunarse", sentenció.