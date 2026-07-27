Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: entrevistas a Pedro Bordaberry y la pediatra Alicia Fernández

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde “la cocina” del diario, En Clave País pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este lunes 27 de julio estará como invitado el senador colorado Pedro Bordaberry. Además habrá espacio también para recibir a Alicia Fernández, pediatra y jefa del CTI pediátrico de la Asociación Española, para conocer detalles sobre la vacunación contra el meningococo.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva. Foto: Leonardo Mainé.

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