¿Cómo ver "En Clave País", el nuevo programa de streaming del diario El País que se estrena este miércoles?

Joaquín Silva, Malena Castaldi y Faustina Bartaburu, conductores de En Clave País. Foto: Leonardo Mainé.

El próximo miércoles 15 de julio El País lanza "En Clave País", un programa de streaming en vivo desde la redacción encabezado por la periodista Malena Castaldi. La acompañarán regularmente dos periodistas de la casa: Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

A continuación, un repaso con todos los detalles para no perderte de nada:

¿Dónde y cómo ver el programa?

"En Clave País" se transmitirá en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores.

Los lectores podrán también acceder a todos los contenidos de forma on demand en la web del diario. Todos serán de libre acceso. Recomendamos también suscribirse al canal de YouTube de El País para no perderse de nada.

¿Qué días y a qué hora irá el programa?

Se transmitirá en vivo desde la redacción de lunes a viernes de 10:00 a 11:00 horas.

¿DÓNDE VER EL STREAMING DE EL PAÍS?



Los conductores de #EnClavePaís te cuentan cómo seguir el nuevo programa en vivo desde la redacción del diario. pic.twitter.com/vd34j6pN70 — EL PAÍS (@elpaisuy) July 13, 2026

¿Cuál es la propuesta del programa?

“En Clave País” pondrá arriba de la mesa los temas que importan y bajará a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo. Todos los días habrá un entrevistado referente al tema más importante de la jornada.

El proyecto estará apoyado además por el músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Habrá contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

El 15/7 El País abre las puertas de su redacción en vivo. Llega "En Clave País", un programa de streaming con Malena Castaldi, Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.



📡Suscribite a nuestro canal de Youtube: El País Uruguay.https://t.co/k6LBRpBgzE pic.twitter.com/HeR6k48Ss3 — EL PAÍS (@elpaisuy) July 9, 2026

"Es una propuesta que busca conjugar el mundo de las plataformas digitales y el lenguaje del streaming con la marca registrada de El País: periodismo, seriedad e imparcialidad. El objetivo es ofrecer un espacio para entender qué está pasando, profundizar en los principales temas del día y sumar una entrevista vinculada a la actualidad y los asuntos que importan en cada jornada. Queremos que sea un programa dinámico, fresco y con mucho intercambio entre quienes estamos en la mesa, además de contar con el respaldo de toda la redacción de El País. Apostamos a conjugar el lenguaje de las nuevas plataformas con la referencialidad y rigurosidad del periodismo y de El País en particular", dijo Castaldi el último fin de semana en entrevista con Sábado Show.

El equipo de "En Clave País"

El programa será conducido por Malena Castaldi, periodista de larga trayectoria y una de las caras más conocidas de la televisión uruguaya por su rol de informativista en Telemundo (Canal 12).

La acompañarán regularmente dos periodistas de El País: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional. "Cada uno aporta una mirada diferente. Faustina se destaca en periodismo de datos e inteligencia artificial, mientras que Joaquín está muy enfocado en política y en la cobertura de Torre Ejecutiva. Creo que ese cruce de perfiles permite explicar la actualidad con un lenguaje simple, cercano y accesible", expresó Castaldi.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva. Foto: Leonardo Mainé.

Detrás de las cámaras estarán: Ángel Asteggiante en la coordinación general, Mateo Castells en la producción, Florencia Traibel, editora de Narrativas Visuales, y Matías Rocha en la estrategia de redes sociales. El proyecto contará con un equipo técnico que brindará soporte y hará posible día a día cada transmisión.

Opinión y análisis: la voz de Martín Aguirre

También habrá espacio para la opinión y el análisis. Martín Aguirre, director de redacción de El País, desmenuzará todas las semanas los temas más candentes de la agenda política.

Martín Aguirre, director de redacción de El País, junto a Malena Castaldi. Foto: Darwin Borrelli.

"Es una tendencia en el mundo, sabemos que gran parte de la audiencia prefiere consumir contenidos e informarse a través de estos formatos de video, y hacia allá vamos. Es una boca de salida más que le damos a los lectores de El País para que puedan elegir cuándo y de qué manera informarse: en el papel, en la web, a través de newsletters o redes sociales o como ahora, por intermedio del streaming", señaló Aguirre.