Preguntas y respuestas sobre la meningitis: síntomas, vacunación y cuándo consultar al médico

Es una enfermedad grave causada por una bacteria llamada Neisseria meningitidis (meningococo). Puede provocar infecciones severas como meningitis —la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal— o infecciones generalizadas en la sangre.

Puede progresar rápidamente y, si no se trata a tiempo, puede ser mortal o dejar secuelas permanentes.