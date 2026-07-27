Preguntas y respuestas sobre la meningitis: síntomas, vacunación y cuándo consultar al médico
El Ministerio de Salud Pública decidió ampliar la vacunación contra el meningococo incorporando nuevos grupos de edad. Desde hoy pueden agendarse los adolescentes de 13, 14 y 15 años. Aquí una lista de dudas sobre la enfermedad, sus síntomas y formas de prevenirla.
El MSP reportó al 24 de julio, 22 casos confirmados y 7 fallecidos en lo que va del año a causa de la bacteria Neisseria meningitidis
(meningococo). Es por esto que la cartera decidió ampliar el grupo de vacunación gratuita y evitar más contagios de esta enfermedad. Hoy abre la agenda para los adolescentes de 13, 14 y 15 años. Al 18 de julio hay unos 119.898 adolescentes elegibles para recibir la vacuna, de los cuales 40.447 ya se dieron al menos una dosis. Entre el 11 y el 18 de julio se administraron 2.548 nuevas dosis, según datos del MSP.
Es una enfermedad grave causada por una bacteria llamada Neisseria meningitidis (meningococo). Puede provocar infecciones severas como meningitis —la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal— o infecciones generalizadas en la sangre.
Puede progresar rápidamente y, si no se trata a tiempo, puede ser mortal o dejar secuelas permanentes.
Se transmite por la saliva o el aire, especialmente en contacto cercano con otras personas, como en jardines de infantes, escuelas o en la casa.
Hay que consultar inmediatamente si se presentan los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza fuerte e inusual, vómitos, rigidez de nuca o manchas rojas en la piel.
En los bebés y lactantes los síntomas pueden ser más sutiles: irritabilidad extrema, decaimiento, rechazo a alimentarse y pañales secos.
Desde mediados de 2025 el MSP incorporó por primera vez la vacunación gratuita contra el meningococo, con dos vacunas: Bexsero® (MenB) y MenFive® (MenACWXY).
|Vacuna
|Esquema
|Nacidos desde
|Bexsero® (MenB)
|2, 4 y 15 meses
|1º de mayo de 2025
|MenFive® (12 meses)
|dosis única
|1º de julio de 2024
|MenFive® (11 años)
|dosis única
|1º de julio de 2014
Comenzaron a recibir la vacuna de forma gratuita los niños que cumplían un año en julio de 2025 y los que cumplían 11 años en julio de 2025.
- Desde el 3 de julio: todos los niños de 11 y 12 años, sin agenda.
- Desde el 27 de julio: niños de 13, 14 y 15 años, con agenda.
- Desde el 3 de agosto: niños de 9 y 10 años, con agenda.
Es decir: antes no se vacunaba hasta los 11 años; ahora se suman los de 9 y 10 en agosto, y los mayores de 11 que no habían entrado en el esquema de 2025 pueden vacunarse desde el 27 de julio.
Los adolescentes acceden mediante agenda previa a través de la web del MSP. Los niños comprendidos en el esquema regular —Bexsero® y MenFive® a los 12 meses— siguen vacunándose sin agenda, en cualquier vacunatorio habilitado del país.
Por ahora, para esos grupos etarios las vacunas tienen costo. Es decir, si sus padres o tutores así lo quieren, los pueden vacunar pero comprando la vacuna. Cada dosis ronda los $4.000 dependiendo de la institución médica.
Entonces no debe volver a vacunarlo. Igualmente siempre debe consultar con su pediatra y chequear el carné de vacunas vigente.
¿A tu hijo o hija le corresponde vacunarse?
Elaborado con información del Ministerio de Salud Pública. Ante cualquier duda consulte a su pediatra y corrobore el carné de vacunación de los niños y adolescentes.
¿Encontraste un error?