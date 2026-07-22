MSP abre agenda para vacunación gratuita contra el meningococo: a partir de cuándo y quiénes deben anotarse

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció la ampliación de la vacunación contra el meningococo a los niños de nueve y 10 años, y a los adolescentes de 13 a 15 años. A partir del lunes 27 de julio se abrirá agenda a través del sitio web del MSP para que los nuevos grupos etarios puedan acceder a la vacuna de forma gratuita.

Luego, a partir del 3 de agosto, se incorporará a esta franja los niños nueve y 10 años. "En la medida que vayamos recibiendo vacunas, a lo largo de agosto, vamos a incorporar a todos los niños de entre dos y 18 años", señaló la jerarca en rueda de prensa.

Cristina Lustemberg. Foto: Leonardo Mainé.

Lustemberg señaló que, a lo largo del año, hubieron unos 22 casos de esta enfermedad, con siete fallecidos. Este martes se confirmó el caso de un hombre de 33 años que está internado en el Hospital de Asse de Tacuarembó con una meningitis producida por meningococo.

"La vacuna viene en un vial para cinco dosis, entonces es importante que las familias agenden a sus hijos, así aprovechamos el 100% de las vacunas", agregó.

El pasado 15 de julio se confirmó el fallecimiento de una niña de 11 años por meningococo, estudiante de la Escuela N.º 102 Juana de Ibarbourou. La cartera tomó la decisión de vacunar a todos los niños del centro, así como a los del jardín de infantes 374, que queda al lado.

¿Qué es el meningococo?

Respecto a la enfermedad, el MSP explicó que la meningitis meningocócica, producida por la bacteria Neisseria meningitidis, afecta las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal y puede conducir a infecciones generalizadas en la sangre. La rápida evolución de la enfermedad hace que el reconocimiento precoz de síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, manchas rojas en la piel que no desaparecen al presionarlas, náuseas y vómitos persistentes, y molestias frente a la luz sea vital para el tratamiento.

¿Qué es la meningitis?

La meningitis o meningoencefalitis meningocócica es una de las enfermedades causadas por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo). Otra variante menos frecuente es una enfermedad invasiva con shock séptico, también conocida como púrpura fulminante.

La trasmisión de la bacteria se da a través de las gotitas que eliminamos al toser o estornudar, besar y en menor medida, al compartir objetos que contengan secreciones respiratorias y de garganta (saliva) para lo que, generalmente, es necesario un contacto cercano estrecho y prolongado (convivientes, compañeros de aula, etc.), especialmente en ambientes escasamente ventilados", señala el Ministerio de Salud Pública (MSP) en su página web.

Según plantea la cartera, la población especialmente vulnerable a desarrollar estas enfermedades son los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad.