Murió una niña de 5 años por meningitis; activan protocolo sanitario en escuela de Flor de Maroñas

Una niña de 5 años murió este domingo de meningitis, confirmó a El País la presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Gabriela Salsamendi. La menor cursaba 1° en la escuela N° 182, en Flor de Maroñas, por lo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya administró un tratamiento de quimioprofilaxis tanto a sus compañeros de clase como a la maestra.

La menor fue hospitalizada el sábado falleció en la tarde este domingo, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País. El tratamiento de profilaxis a sus contactos estrechos ya se aplicó sobre las 11:00 de la mañana del domingo.

Según detalló Salsamendi en diálogo con El País, la escuela permanecerá cerrada por luto este lunes y ya se prepara con el programa de Escuelas Disfrutables —integrado por equipos profesionales psicólogos y trabajadores sociales— un protocolo de acompañamiento a niños, maestras y familiares para enfrentar la tragedia.

¿Qué es la meningitis?

La meningitis o meningoencefalitis meningocócica es una de las enfermedades causadas por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo). Otra variante menos frecuente es una enfermedad invasiva con shock séptico, también conocida como púrpura fulminante.

La meningitis, según el MSP, "se presenta con fiebre, dolor de cabeza, rigidez de nuca, náuseas o vómitos, manchas puntiformes en la piel (petequias), molestias frente a la luz (fotofobia), confusión o alteración de la conciencia, convulsiones entre otras.

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En el caso de bebés lactantes, la enfermedad puede no presentarse a través de los síntomas clásicos sino manifestarse "por llanto difícil de consolar, irritabilidad o tendencia al sueño, rechazo del alimento y abultamiento de la fontanela anterior".

Esta bacteria se transmite por contacto directo a través de gotitas de las secreciones respiratorias desde una persona infectada. El periodo de incubación promedio es de 4 días, pero puede oscilar entre 2 y 10 días.

En Uruguay, desde julio de 2025 la vacuna contra el meningococo es gratuita para los menores de dos años y los adolescentes de entre 11 y 12 años.