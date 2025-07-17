¿Qué es la púrpura fulminante? Posible caso en Fray Bentos disparó investigación del MSP

Redacción El País

Un posible caso de púrpura fulminante en Uruguay ha puesto en alerta a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), que ahora investiga la muerte de una adolescente en Fray Bentos, Río Negro ante la sospecha de que su fallecimiento haya sido causado por esta enfermedad.

¿Qué es la púrpura fulminante?

La enfermedad meningocócica es causada por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo), que puede presentarse como meningitis (meningoencefalitis) o como una enfermedad invasiva con shock séptico (púrpura fulminante). Se trata de una enfermedad grave con una alta letalidad. En lo que va del año, tres personas murieron por esta causa, dos de ellos, niños menores de uno a cuatro años, con una letalidad del 67% en estos casos, indica el último boletín del MSP.

La infección por meningococo, informó el MSP, es más frecuente en los niños menores de cinco años de edad, “en especial”, en los menores de dos años, y en los adolescentes. “Dadas las características de la enfermedad, el mayor número de casos se encuentra en los menores de dos años”, añadió la cartera. “Los portadores que diseminan la enfermedad en la comunidad son habitualmente los adolescentes y adultos jóvenes”, se puntualizó.

Las manifestaciones clínicas más comunes de la enfermedad son la meningitis —con o sin la presencia de púrpura— y la meningococemia, que es una infección generalizada.

Investigan posible caso en Fray Bentos

El ministerio de Salud Pública investiga la muerte de una adolescente en Fray Bentos, Río Negro, como un posible caso de púrpura fulminante por meningococo, informó Alejandro Crosi, director departamental de Salud de Soriano, a los Medios Públicos.

La adolescente de 16 años fue atendida en una primera instancia en el Hospital de Dolores, en Soriano, y luego fue derivada de urgencia a Fray Bentos, donde falleció. Crosi señaló que el caso todavía está a "estudio" y que lo que tienen por ahora es un "diagnóstico presuntivo".

Ambulancia de Asse del Hospital de Fray Bentos. Estefania Leal/Archivo El Pais

Sin embargo, debido a la "rapidez" de la evolución del cuadro, es una sospecha clínica que hay que "tomar como cierta hasta demostración de lo contrario". "Hay que hacer otro abordaje, que es hacer quimioprofilaxis a las personas que estuvieron en contacto con ella", agregó.

Cómo se transmiten las infecciones por meningococo

La bacteria se transmite mediante el contacto directo con una persona infectada, a través de gotas de secreciones respiratorias. La infección solo afecta a los seres humanos y no se encuentra en reservorios animales.

Existen individuos que pueden albergar el meningococo en sus vías respiratorias sin manifestar síntomas, es decir, son portadores y pueden estar en contacto con otros como cualquier persona. Sin embargo, los casos anuales de esta enfermedad son relativamente bajos.

Bacterias. Foto: Commons.

La susceptibilidad a la enfermedad disminuye a medida que se avanza en edad, y ciertos grupos, como los niños pequeños (especialmente menores de cinco años y aún más los menores de dos años), presentan un mayor riesgo de contagio.

Síntomas de infección por meningococo

Los síntomas principales de la infección por meningococo incluyen fiebre, dolor de cabeza, irritabilidad, llanto (como respuesta al dolor), rechazo de alimentos, intolerancia digestiva alta, rigidez en el cuello, molestias oculares ante la luz, alteración en el nivel de conciencia y convulsiones.

Si a estos síntomas se añade una erupción petequial (pequeñas manchas rojas que no desaparecen al presionarlas), la primera sospecha recae en el meningococo, ya que aunque existen otros dos agentes que pueden causar meningitis, este particularmente provoca la púrpura. En el caso de los niños más pequeños con la fontanela o mollera aún abierta, otro indicio es la protrusión de esta hacia afuera.

Cómo tratar o prevenir contagios por púrpura fulminante

Vacuna contra el meningococo.

Para tratar una infección, los especialistas buscan detener el avance de la enfermedad enfocándose en el sector infectado que la causa, según el departamento de salud de la Universidad de Utah.

También es necesario tratar cualquier infección adicional y extirpar el tejido cutáneo dañado.

La epidemiología del meningococo, es decir, su comportamiento, es altamente impredecible y dinámica. Se pueden observar cambios en un período de tiempo corto y la aparición de brotes causados por diferentes serogrupos. Por esta razón, es fundamental llevar a cabo la notificación y la vigilancia de los casos de manera constante.

En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública ha registrado dos vacunas contra el meningococo, cada una dirigida aserotipos específicos:



Vacuna MenB (Bexsero®) : que protege contra el meningococo tipo B.

: que protege contra el meningococo tipo B. Vacuna MenACWXY (MenFive®): que protege contra los tipos A, C, W, X e Y.

Son vacunas pagas para la población, pero desde julio de este año, el acceso es gratis para ciertos grupos de edad.

El nuevo plan se aplica solo a niños nacidos desde el 1º de mayo de 2025, (en el caso de la vacuna MenB), o que cumplan 12 meses u 11 años desde julio de 2025 en el caso de MenACWXY, indicó el MSP.

Las vacunas se pueden recibir sin costo en cualquier vacunatorio público o privado del país. Son gratuitas y forman, desde este mes de julio, parte del esquema nacional de vacunación para esos grupos etarios.