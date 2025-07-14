Inició la campaña de vacunación contra meningococo: sepa quiénes pueden acceder a las dosis gratuitas

Comenzó la vacunación contra el meningococo en todo el país para ciertos grupos de edad, tal como anunció días atrás el Ministerio de Salud Pública (MSP). Se tratan de dosis gratuitas, accesibles en todos los vacunatorios del país (públicos y privados), que pasan a integrar el esquema nacional de inmunización, tras una recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV) realizada el año pasado.

La enfermedad meningocócica es causada por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo), que puede presentarse como meningitis (meningoencefalitis) o como una enfermedad invasiva con shock séptico (púrpura fulminante). Se trata de una enfermedad grave con una alta letalidad. En lo que va del año, tres personas murieron por esta causa, dos de ellos, niños menores de uno a cuatro años, con una letalidad del 67% en estos casos, indica el último boletín del MSP.

La infección por meningococo, informó el MSP, es más frecuente en los niños menores de cinco años de edad, “en especial”, en los menores de dos años, y en los adolescentes. “Dadas las características de la enfermedad, el mayor número de casos se encuentra en los menores de dos años”, añadió la cartera. “Los portadores que diseminan la enfermedad en la comunidad son habitualmente los adolescentes y adultos jóvenes”, se puntualizó.

Para prevenir la enfermedad que puede generar un gran impacto en los más jóvenes, el MSP resolvió aplicar desde ahora una recomendación que hizo la CNAV en octubre pasado: incorporar dos vacunas (Bexsero o MenB; y MenFive o MenACWXY) complementarias al esquema obligatorio, para aplicar de forma paulatina tanto en los menores de dos años como en adolescentes.

El MSP dispuso que se aplicarán tres dosis de la vacuna Bexsero, que cubren contra el serogrupo B de meningococo, a los menores de dos años, de forma escalonada a partir de este lunes. Las dosis se administrarán a todos los lactantes nacidos a partir del 1 de mayo de 2025.

La primera dosis de Bexsero la recibirán al cumplir 2 meses de edad (a partir de julio 2025); la segunda a los cuatro meses de edad (a partir de setiembre 2025) y un refuerzo a los 15 meses de edad (a partir de agosto 2026).

Algoritmo de elegibilidad para la vacuna Bexsero o MenB. Foto: MSP.

Mientras que la vacuna MenFive, que protege contra los tipos de meningococo A,C,W,X e Y, se aplicarán en un fecha que será “informada próximamente” por el MSP, como dosis única, para dos grupos. Tanto a los niños que cumplan 12 meses de edad en julio de 2025 (nacidos el 1° de julio de 2024); y a los adolescentes que cumplan ahora 11 años (nacidos el 1° de julio 2014).

Algoritmo de elegibilidad para la vacuna MenFive o MenACWXY. Foto: MSP.

El ministerio destacó que ahora se van a vacunar con Bexsero solo a los bebés que cumplen dos meses a partir del 1° de julio de 2025. De manera que no la podrán recibir, por ejemplo, quienes cumplan cuatro o seis meses de edad en julio de 2025.

Ademas, en esta etapa, “no se hará vacunación retroactiva ni se completarán esquemas previos”, puntualizó el MSP. Es decir, si el niño nació antes del 1 de mayo de 2025 y ya recibió alguna dosis de Bexsero “no se completará ese esquema con estas vacunas del nuevo plan”. Si se quiere completar el esquema en estos casos, se deberá pagar por ellas, aclaró el MSP.

Otro aspecto que aclara el ministerio es que si el niño tiene fiebre o una enfermedad moderada o grave, la vacunación puede “posponerse”. Pero si en este momento, el niño cursa solo un resfrío leve, “generalmente no hay problema en vacunar”.

Cabe destacar que no se aplicarán ni Bexsero, ni MenFive a otros grupos etarias, salvo que las personas integren algunos de los grupos de riesgo, como la asplenia anatómica o funcional, incluyendo anemia drepanocítica; el déficit de complemento (C3, C5-C9, properdina, factor D, factor H) y el tratamiento con inhibidores del complemento (ej. eculizumab o ravulizumab).

También se encuentran entre los grupos de riesgos quienes padezcan inmunodeficiencias combinadas o primarias graves; sean receptores de trasplantes de progenitores hematopoyéticos o sólidos, especialmente si son jóvenes; y los niños y adolescentes que con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

“La introducción de estas vacunas busca proteger a la población infantil de enfermedades graves y reducir la circulación de la bacteria en la comunidad, especialmente en adolescentes, quienes pueden ser portadores asintomáticos”, destacó el MSP en un comunicado. Hasta esta incorporación, esta pauta vacunal completa estaba disponible para quien pudiera pagar entre $ 8.000 y $ 16.000.

Tanto las autoridades sanitarias, como expertos médicos a nivel local e internacional, recomiendan estas vacunas, que se pueden coadministrar con otras. El MSP resaltó en un comunicado que son dosis “seguras”, que como todas las dosis “pueden causar algunas molestias leves, como fiebre, enrojecimiento o dolor en el lugar de la inyección”, de carácter “transitorio”. En caso de persistir, “consultar en el centro de salud”, remarcó la cartera.

La inclusión de las vacunas contra el meningococo se anunció horas después de que un niño de dos años que concurría a un CAIF de Canelones falleciera por la enfermedad. Y dos días después de que desde el MSP se indicara a El País que no se había resuelto su compra por la "situación económica compleja heredada", lo que derivó en un cruce a nivel político.

La compra de estas dosis implicará una inversión de US$ 2 millones en esta primera campaña, para 136.000 menores de edad, que se elevará a US$ 10 millones a partir de 2026, informó la ministra Cristina Lustemberg. El costo anual desde el año próximo iguala lo que paga Uruguay por el resto de las vacunas del certificado esquema de vacunación.

"Es una vacuna que es muy cara, pero entendemos que hoy debíamos incorporarla como otros países de la región y en el mundo, porque es una enfermedad inmunoprevenible", dijo la ministra sobre estas dosis, cuyo acceso “revierte una gran inequidad histórica”.