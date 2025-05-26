Ministra lamentó muerte de un niño por meningococo y anunció que la vacuna se dará gratis a partir de julio

Redacción El País

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció este lunes que la vacuna antimeningocócica será administrada de forma gratuita a niños de dos franjas etarias distintas, "lo cual revierte una gran inequidad histórica", según dijo.

La vacuna contra el meningococo será gratis para los menores de dos años y los adolescentes de entre 11 y 12 años. Al primer grupo se le suministrará una sola dosis y al segundo le corresponderán dos.

La cartera adelantó la incorporación de esta vacuna en simultáneo con la confirmación de que un niño de dos años falleció en Canelones por una infección de meningococo, un caso que estaba en estudio y por el que se activó un protocolo de actuación. En rueda de prensa, Lustemberg lamentó el fallecimiento del menor y señaló que, en lo que va del año, no se ha dado el aumento de casos que sí tuvo lugar en 2024.

"La vacuna es una protección contra esta bacteria que produce una enfermedad potencialmente mortal y tiene un porcentaje de secuelas", insistió Lustemberg.

La ministra señaló que con esta incorporación de las vacunas "Uruguay revierte una inequidad muy importante", ya que su costo podía llegar a ascender a los $ 16 mil y solo algunas familias podían costearlo.

Cristina Lustemberg en rueda de prensa durante acto de Yamandú Orsi. Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Consejos de prevención

Se entiende como enfermedad meningocócica a las infecciones causadas por la Neisseria meningitidis, que pueden presentarse en la forma de meningitis o meningococcemia, que es cuando la infección invade el torrente sanguíneo del paciente.

"La trasmisión de la bacteria se da a través de las gotitas que eliminamos al toser o estornudar, besar y en menor medida, al compartir objetos que contengan secreciones respiratorias y de garganta (saliva) para lo que, generalmente, es necesario un contacto cercano estrecho y prolongado (convivientes, compañeros de aula, etc.), especialmente en ambientes escasamente ventilados", señaló el Ministerio de Salud Pública en su página web.

Según plantea la cartera, la población especialmente vulnerable a desarrollar estas enfermedades son los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad.

"En Uruguay se dispone de tratamientos antimicrobianos que permiten la buena evolución de esta enfermedad, aunque en algunas oportunidades se dan cuadros que evolucionan rápidamente a púrpura fulminante", agregó.

El MSP recomienda consultar al médico a tiempo, sin automedicarse, para poder simplificar la detección y diagnóstico de la enfermedad.

"Se exhorta a la población a hacer la consulta inmediata ante un cuadro febril de cualquier tipo, evitar deambular con síntomas respiratorios, especialmente si se convive o comparte con personas que tengan factores de riesgo, y a ventilar habitualmente los ambientes", puntualiza la cartera.

Niño falleció en Canelones

El niño de dos años, que asistía a un CAIF de Canelones, falleció por una infección de meningococo. Pese a que la cartera aún no contaba con el resultado del cultivo para confirmar el diagnóstico del menor, "se actuó como si el caso estuviera confirmado, en resguardo de la salud de la comunidad".

En detalle, las acciones que adoptó el MSP fueron las siguientes:

