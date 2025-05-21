MSP apunta a "situación económica compleja heredada" por no incluir vacunas contra meningitis al plan regular

La Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV), bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP), resolvió en octubre pasado “por unanimidad” la “introducción planificada” de vacunas antimeningocócicas para menores de dos años y adolescentes de 11 años al Esquema Nacional de Vacunación.

Pese a esta definición tomada hace nueve meses, que implicó varios análisis por parte de expertos médicos y autoridades del MSP de la pasada administración ante una suba de casos, hasta el momento no está incluida al plan regular de vacunación nacional.

“Se están negociando precios porque el valor de la vacuna es elevada y el Ministerio de Salud Pública está en una situación económica compleja heredada de la anterior administración”, indicaron desde la cartera que dirige Cristina Lustemberg, tras una consulta de El País.

El acta de la CNAV, del 2 de octubre pasado, planteó la inclusión de la vacuna contra serogrupo “B” y “ACWY” para los menores de dos años, y la vacuna conjugada para serogrupos “ACWY”, a los 11 años. Hasta ahora, la mayoría de las vacunas se brindan con un costo asociado, de unos US$ 100 en promedio cada dosis, cuyo precio varía según el prestador de salud.

En Uruguay, se ofrecen tres vacunas antimeningocócicas, dos de las cuales se comercializan, y cuya aplicación varía según la edad del paciente y la dosis. Bexsero (GSK) es la vacuna previene contra el serotipo “B”, que se puede aplicar desde los dos meses de edad. Pueden ser de dos o cuatro dosis, según la edad.

Contra los serotipos “ACWY”, se ofrecen dos dosis. Por un lado, la vacuna Menactra (Sanofi-Pasteur), que se puede aplicar desde los nueve meses de edad, con una dosificación de una o dos vacunas, según la edad.

También se brinda Menveo (GSK), la vacuna que brinda protección contra esos cuatro serotipos, que se puede aplicar desde los dos meses de edad. Si bien es la única gratuita para los integrantes de alguno de los grupos de riesgo, lo hay un número limitado de dosis.

La enfermedad meningocócica es causada por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo), que puede presentarse como meningitis (meningoencefalitis) o como una enfermedad invasiva con shock séptico (púrpura fulminante), informó la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP).

Los pediatras han insistido con estar alertas a cuadros de fiebre alta, así como cambios bruscos de los niños, tanto de comportamiento como somnoliencia o a la aparición de manchas, entre otros síntomas.

"Inclusión planificada"

El debate en torno a la inclusión de dosis antimeningocócicas en el plan regular de vacunación tuvo varias etapas en los últimos cinco años, hasta la resolución de incluirla en el esquema de inmunización.

La CNAV debatió en setiembre de 2020 la incorporación de estas vacunas, planteando la “financiación” de estas para personas en “situaciones especiales”, así como hacer un “estudio de costo efectividad para el análisis de la incorporación de estas vacunas al CEV”.

El asunto se volvió a tratar en 2024 frente a un aumento de casos, con varias muertes incluidas. El acta del CNAV, del 2 de octubre pasado, puntualizó que “hasta la semana 38 de 2024, se han registrado 35 casos, de los cuales 8 han resultado en fallecimientos, reflejando una tasa de letalidad del 23%, cifra superior a la registrada en años anteriores”.

“Se ha observado una distribución más equilibrada entre los serogrupos, destacándose el serogrupo C como el de mayor incidencia y letalidad, desplazando al serogrupo B, que fue predominante en años previos”, agregó el acta.

“Aunque los niños menores de cinco años continúan siendo el grupo más afectado, este año se ha registrado una mayor dispersión de casos en diferentes grupos etarios”, añadieron los expertos y autoridades del MSP.

“La Comisión destacó la imprevisibilidad de la infección meningocócica y la tendencia al aumento de casos en los últimos años. Como resultado, se recomienda la inclusión planificada de vacunas específicas en el esquema nacional de vacunación, priorizando tanto la vacuna contra el serogrupo B como la vacuna cuadrivalente ACWY”, resolvió la CNAV.

“Aunque se reconoce la necesidad de considerar el contexto económico actual, la recomendación se justifica por la alta mortalidad observada, especialmente en la población joven, y la importancia de garantizar equidad en el acceso a las vacunas”, añadió la comisión.

“Además, se subraya la vacunación de adolescentes como estrategia para reducir la circulación comunitaria, dado el impacto de las vacunas conjugadas para serogrupos ACWY en la reducción del estado de portador”, señaló la CNAV.

Durante la discusión, añadió el acta, “se expresaron diferentes puntos de vista sobre la clasificación de la situación actual”. Si bien no se podía catalogar de “brote epidémico”, se consensuó mantener una “vigilancia estrecha”, con reportes epidemiológicos “periódicos” para seguir la evolución de casos.

En la misma instancia, se planteó implementar un “plan de comunicación y educación dirigido tanto a la población general como al personal de salud sobre la vacunación contra Neisseria meningitidis”.

Así como también “se recomendó la puesta en marcha de un plan de monitoreo epidemiológico exhaustivo para evaluar la cobertura vacunal, los posibles efectos adversos y el impacto de la vacunación en la evolución epidemiológica de la enfermedad”, añadió la CNAV.

Polémica

“El precio es como todo. También sale US$ 35 millones la estancia María Dolores y nadie dice nada. Se habla mucho de que toda la orientación va a ser hacia la primera infancia y el primer punto, que es vacunas, por lo menos hasta ahora no se ha cumplido”, apuntó el pediatra e infectólogo Álvaro Galiana, consultado por El País.

“No es que en el gobierno anterior y ahora falta. Siempre falta. En definitiva, para los niños pequeños siempre falta plata”, añadió el exdirector del Hospital Pereira Rossell durante el período anterior. “No vacunar a la población implica que la población es susceptible, y se genera una situación que no es muy simpática: la gente que puede pagar la vacuna la tiene, y quien no, no la tiene”, dijo el integrante de la SUP.

El pediatra Javier Prego indicó tras ser consultado por El País que la enfermedad meningocócica tiene una frecuencia "relativamente baja” para la población general, pero tiene la contraparte que "cuando aparece es muy grave, genera muerte o genera una enfermedad compleja con secuelas importantes", sea meningitis o púrpura fulminante.

Tomando en cuenta de que en la población uruguaya "cada vez nacen menos niños", por lo que "hay que cuidarlos más", Prego planteó que si bien puede ser una inversión "considerable" Uruguay "estaría en condiciones de poder afrontar generalizada”. "La vacuna es eficaz, efectiva y ha logrado contener la enfermedad en los lugares donde se ha aplicado", añadió.