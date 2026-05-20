“Hay que tener cuidado porque me están llevando a la impunidad”: la advertencia de Ferrero sobre reforma del CPP

Encabezada por Mónica Ferrero, una delegación de la Fiscalía de Corte asistió a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores en el marco del tratamiento del proyecto de reforma del Código de Proceso Penal remitido por el gobierno de Yamandú Orsi. En ese marco, la fiscal de Corte subrogante fue tajante en el ya histórico reclamo presupuestal para el organismo y en algunas características del texto que, por ejemplo, afectan a los “costos”.

“Todo tiene un costo, porque si ustedes me traen un proyecto de código nuevo en el que se van a acortar los plazos y donde va a haber otro tipo de circunstancias de accionamiento, entiendo que también hay costos”, dijo en su comparecencia a la comisión, según consta en la versión taquigráfica.

La fiscal de Corte subrogante enfatizó que la nueva reforma, al acortar plazos en distintas áreas, requiere obligatoriamente más recursos económicos: “No vamos a poder enfrentar todo esto con la situación actual”.

Asimismo, afirmó que “lo presupuestal también implica el tema del crimen organizado”, ya que “hoy, un día sí y otro también, hay un muerto”.

“Antes eran las guerras entre las bandas de los narcotraficantes y uno podía decir: ‘Bueno, es entre ellos’. Pero hoy están llegando los daños colaterales, se están llevando personas que no tienen nada que ver, así sea el hijo del narco”, agregó Ferrero.

“Entonces, si vamos a poner un código donde tenemos plazos cortos para investigar a los grandes narcos o al crimen organizado, hay que tener cuidado porque me están llevando a la impunidad. Lo digo yo; me hago cargo: me están llevando a la impunidad”, sentenció Ferrero.

La fiscal pidió no “apurarse con una legislación que no contemple al entorno”, en referencia a “la realidad que está viviendo el Uruguay”: “No estamos en un tupper”.

A este punto también se refirió la fiscal Adriana Edelman, integrante de la delegación, en referencia a cómo el crimen organizado “se ha instalado, es cada vez más sofisticado, cada vez utiliza herramientas más complejas y busca permear en toda la sociedad”.

“A la hora de analizar cómo vamos a reformar los códigos, tenemos que pensar cómo la Fiscalía también va a ejercer esa persecución penal, porque la peor señal que podemos dar es la impunidad, ya sea por falta de recursos, ya sea porque los plazos no nos den”, comentó.

Otro aspecto que Ferrero resaltó fue los recursos que serán necesarios para “capacitar” a los fiscales sobre su nuevo accionar con base en el nuevo código, así como “modificar” el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio (Sippau): “Si hoy cuesta un montón de dinero, imagínense después”.

Ida y vuelta con Sabini

Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio (FA), que además presidió la Comisión de Presupuesto, rechazó que se haga la interpretación de “que el gobierno no le dio un peso a la Fiscalía”.

“No lo planteo por lo que dijo la fiscal, pero me parece de orden y de justicia que en el acta quede estampado lo que el gobierno otorgó a la Fiscalía. Además, el Presupuesto lo votó buena parte de la oposición”, recordó, con mención de algunos de los avances dispuestos en la norma.

El legislador aseguró que el Ministerio Público fue “priorizado” por el gobierno y la bancada oficialista. Incluso, aseguró que “en los últimos años fue uno de los aumentos más importantes que tuvo la Fiscalía”, aunque reconoció que se da un “desfasaje” con el nuevo CPP y el “montón de actividades nuevas”.

Ferrero expresó que se quedaba “tranquila” con los dichos de Sabini, aunque aclaró que ella no se quejó, sino que sostuvo que está “muy agradecida con lo poquito o nada que den”, pues “uno siempre quiere un poquito más para lograr los cometidos que tiene”.

“Fui muy agradecida de lo que se le dio a la Fiscalía, porque además cuando yo vine, por el tema del presupuesto, a mí casi me matan. Casi me matan, a mí y a mi hijo. Y creo firmemente que eso a ustedes los debe haber conmovido también, porque yo les hablé de los recursos. Y hoy estamos viviendo problemas serios también con respecto a la seguridad de los fiscales. Como no es del código, no lo planteé, pero tenemos serios problemas en este aspecto”, dijo, en alusión al atentado con una granada que sufrió en su hogar.

Cambios pedidos

La Fiscalía formó parte del grupo técnico asesor que confeccionó el proyecto de ley. Sin embargo, la institución no está de acuerdo con algunas partes del articulado. Reclamó, por ejemplo, que no se acorten los plazos que tienen los fiscales para investigar antes y después de la formalización de los casos; y que se tenga en cuenta la particularidad que conllevan algunas investigaciones, como aquellas que involucran prostitución y redes de explotación.

Otro pedido refiere a la libertad a prueba y a qué tipo de delitos puede aplicarse, pues se elimina “para todos los delitos dolosos o culposos que tengan una pena inferior a tres años”, con algunas excepciones, sostuvo el fiscal Ignacio Montedeocar.

“Se excluyen del beneficio de la libertad a prueba a los delitos sexuales y los delitos de pornografía y explotación sexual infantil, y después hay otro párrafo que dice que tampoco procederá en los casos de delitos de drogas, de delito de tráfico internacional de armas y municiones”, explicó. Sobre esto, pidió que también se excluya del beneficio “el tráfico y trata de personas”.