Interpelación a Oddone será el día del debut de Uruguay en la Copa del Mundo: "Es una picardía del gobierno"

La interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se realizará el lunes 15 de junio, día en que debuta Uruguay en la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita. La fecha fue confirmada en la sesión del Senado de este martes por la vicepresidenta Carolina Cosse.

Se prevé que la interpelación se inicie a las 10:00 horas, mientras que el partido de la selección uruguaya comenzará a las 19:00 horas. El miembro interpelante será el senador nacionalista Sergio Botana, quien aseguró que la convocatoria no implica una "guerra con una persona, un equipo ni un gobierno", sino que esta se debe a diferencias con "políticas" que llevan adelante.

La coalición resolvió hacer una interpelación después de que, en una primera instancia, el Frente Amplio no apoyara convocar al ministro en régimen de comisión general.

Botana explicó que la coalición entiende que la economía "está en una situación por demás compleja, vulnerable y de absoluto riesgo". Y que, en ese contexto, "ha habido respuestas" del gobierno que no comparten.

En la citación formal, Botana aseguró que se van a pedir "explicaciones sobre el estado general de la economía y sus perspectivas, especialmente en lo referente al gasto, nivel de actividad, empleo, exportaciones y deuda". También se tratará el tema de las AFAP, que están en el centro de atención por las propuestas del Diálogo Social, y de las que Botana alertó días atrás en declaraciones a El País riesgo de "expropiación".

Sergio Botana, senador nacionalista, durante una sesión del Parlamento. Foto: Francisco Flores

"Picardía"

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva consideró que la fecha fijada se trata de "una travesura del gobierno" para que la interpelación "pase desapercibida". En diálogo con 12 PM (Azul Fm), indicó que se trata de una "diablura" y señaló que "nadie va a dar bola a la interpelación porque es el Mundial".

"Es la típica travesura de cuando no querés que las cosas tengan cierta exposición", aseveró. Además, consideró que "el ministro" eligió la fecha. "Calabera no chilla, pero junta bronca", indicó. "Es un artilugio, no es la primera vez que se hace. Se busca licuar y pasar desapercibido, o querer acortar la interpelación", añadió.

"Botana y Oddone son más futboleros que Obdulio Varela. Son dos enfermos del fútbol", expresó en relación a la posibilidad de seguir el debut de Uruguay desde el Parlamento.