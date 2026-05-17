La oposición centra las críticas en Oddone y Lustemberg, los dos ministros mejor valorados del gobierno

Un importante senador del Partido Nacional llegó a definir -en off- al economista Gabriel Oddone como “nuestro ministro”, en referencia, en parte, a las posturas liberales y a la enorme relevancia que el exsocio de CPA Ferrere le da a mantener la macroeconomía y las cuentas públicas equilibradas.

“La disciplina económica tiene un conjunto de argumentos teóricos y evidencia de que las economías abiertas, organizadas en torno a mercado en competencia, con libre movilidad de personas y capitales, generan mayor crecimiento. Da más oportunidades a las personas, y bajo ciertas circunstancias, favorece la reducción de la desigualdad. La estabilidad macroeconómica es condición necesaria para el crecimiento económico y la equidad. Sin embargo, no es suficiente”, refleja parte del pensamiento del secretario de Estado, el úniconombrado por Yamandú Orsi antes de ser electo presidente.

Y esta posición teórica e intelectual, si se quiere, lo acerca más a la impronta liberal de los partidos tradicionales que a la de sectores más ortodoxos de la coalición de izquierda, como el Partido Comunista y el actual Socialista, entre otros (que desde su designación miran con cierto recelo al jerarca). El plebiscito sobre la reforma jubilatoria de 2024 y el impulso de un impuesto al 1% más rico-descartado por Orsi y Oddone- son dos ejemplos que grafican una sensibilidad compartida promercado entre el ministro y economistas de orientación liberal de los partidos tradicionales.

Sin embargo, durante las últimas semanas -e incluso podría señalarse como punto de inflexión el aumento en los aportes al Fonasa-, Oddone se ha convertido en el centro de diversas críticas desde la oposición, también de cara a una Rendición de Cuentas que, como ha advertido el equipo económico, representa un desafío para el gobierno debido a las fuertes restricciones fiscales y a las crecientes presiones de sectores relevantes del Frente Amplio (FA) que reclaman un aumento del gasto público.

Pero ese no ha sido el único cambio en la agenda política que se ha registrado en los últimos días. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, también una de las mejor evaluadas por la población y por la oposición en general, ha ingresado en un espiral de confrontación con los partidos tradicionales a partir de varios hechos concretos, después incluso de superado el tema de Álvaro Danza y sus multiempleos al tiempo que presidía ASSE.

Es que, según encuestas de Equipos Consultores (de setiembre) y de Nómade (de junio), Oddone y Lustemberg eran las autoridades ministeriales del Ejecutivo con mayor nivel de aprobación, tanto entre la ciudadanía como entre votantes de la propia oposición. No obstante, los dos ministros mejor posicionados en las encuestas - vistos por algunos como dos nombres con posible proyección para la renovación del FA- se han convertido, a raíz de diversos episodios y hechos políticos, en los principales blancos de críticas de la oposición.

Partido Colorado “Errores propios” y apuro de la oposición por la campaña Sobre el aumento de las críticas a ambos ministros, el diputado colorado Conrado Rodríguez entiende que ha habido “más errores propios” de Oddone y Lustemberg que una intención estratégica de la oposición de atacarlos. “Alguno podrá hacer el cálculo de que son los más ponderados y que políticamente conviene pegarles, pero no es mi caso”, dijo. En materia económica, el representante agregó que cuando Oddone confeccionó el Presupuesto y fue al Parlamento “cometió muchos errores”. “Es un desacierto ponderar a alguien que parece moderado porque se opone a ciertas locuras de los radicales. Es lo que tiene que hacer un ministro de Economía. Pero hay cosas que predica y no cumple en la práctica. Habló de la necesidad de generar condiciones para aumentar la inversión, pero después con todo el paquete impositivo de US$ 600 millones las señales son totalmente contrarias, incluso por seguridad jurídica con el Impuesto Mínimo Global (por la ley de zonas francas). Se queja del debate local del 1%, del de las AFAP y su repercusión en el exterior cuando fue el propio gobierno el que instaló los temas. El Diálogo Social lo creó el gobierno; la oposición naturalmente respondió. Ni hablar de las proyecciones económicas muy optimistas. Se advirtió que iban a llevar a mayor déficit y endeudamiento. Contestó que los gobiernos de izquierda no ajustan por el gasto”, afirmó. En tanto, para el senador del MPP Daniel Caggiani lo que está ocurriendo es que hay dos ministros con buen nivel de aceptación de sus gestiones, en lo económico y la salud. Por tanto, el legislador consideró que en la oposición se están enfocando en cuestionarlos como posición política a lo que desde la izquierda se consideran dos buenos ministros y cuadros políticos del gobierno. “Hay como cierto apuro de parte de algunos sectores de la oposición de instalar ya una campaña electoral prematura. Más que tratar de pensar en las próximas elecciones, la oposición debería de pensar en las próximas generaciones”, dijo.

Oddone será interpelado por el senador y economista Sergio Botana, mientras que Lustemberg ha debido comparecer al Parlamento para rendir cuentas por algunas decisiones controvertidas: desde la importante renovación de la cúpula del Ministerio de Salud Pública (MSP) -tras varias dimisiones y relevos en altas autoridades, que derivaron en el nombramiento de diez nuevos jerarcas, en medio de fricciones internas en la cartera por un mayor empoderamiento en la gestión de Rodrigo Márquez, el tres de la cartera, la renuncia de diez de los 11 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública luego de la decisión de la ministra de reducir de cinco a tres años la inhabilitación para ejercer la profesión médica a una anestesista condenada por la Justicia por mala praxis.

Otra polémica en la que ha estado involucrada Lustemberg, como responsable principal del MSP, responde a la negativa del Fondo Nacional de Recursos de brindarle el medicamento de alto costo -US$ 13.000 mensuales- al virólogo Gonzalo Moratorio, quien recurrió a la Justicia y finalmente accederá al fármaco para tratar su enfermedad oncológica. El fallo fue apelado por el MSP.

Por su parte, Botana sostuvo, en línea con las crecientes críticas al ministro, que la interpelación a Oddone surge de algunas de las propuestas planteadas en el Diálogo Social y el nombramiento de la economista Silvia Rodríguez Collazo en el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), por entender que el cargo es incompatible con su rol como militante frentista.

En esta línea, el senador nacionalista -que pretendía en primera instancia que la convocatoria fuera en Comisión General- explicó que su intención no es censurar al ministro, sino discutir “toda la política económica (con la crítica al aumento impositivo que tuvo el Presupuesto defendido por el gobierno), abarcando el gasto, los ingresos, el déficit y la performance de la economía, con énfasis en empleo y competitividad”.

Aunque desde el Ejecutivo no ha habido señales concretas sobre la propuesta de modificar el régimen de las AFAP para quitarles la administración de las cuentas de ahorro individual para que la función la ejerza un organismo público centralizado, el exintendente considera que de concretarse implicaría un primer paso para la “expropiación” de parte del Estado de los fondos previsionales de las personas. Un tema que seguramente será parte de la discusión en la interpelación.