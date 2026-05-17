Entrevista: "Cuidado" con lo surgido del Diálogo Social, "está en juego la credibilidad"; se deben "apuntalar los servicios" y más

El clima de negocios en Uruguay "se ha deteriorado" y el crecimiento económico este año será de apenas 1%. Por eso, el país debería "tratar de captar mayores inversiones más pequeñas" y apostar a los servicios globales donde Uruguay "tiene ventajas comparativas". Así lo plantea el socio director de CPA Ferrere, Leonardo Isoardi en entrevista con El País. De los desafíos de Uruguay, la polémica por el Diálogo Social, las críticas del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone y más habló Isoardi.

Además de liderar CPA Ferrere, Isoardi es director ejecutivo de EF Asset Management S.A. (la administradora de fondos de la firma), líder de la práctica de Business Process Outsourcing (BPO). Asesora a organizaciones del sector corporativo, financiero y público en el desarrollo de negocios, estructuración financiera y en el diseño de procesos para la toma de decisiones de gestión. Tiene una amplia experiencia en planificación tributaria y en el apoyo a inversores en la región. Asesora a las principales instituciones financieras de Uruguay y a diversos clientes nacionales y multinacionales de todos los sectores de actividad. Fue docente de Finanzas, Tributaria, Relaciones Laborales y Contabilidades Especiales en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República (UdelaR). Es contador público por la UdelaR.

-¿Cómo están viendo hoy el clima de negocios en Uruguay? Recientemente se divulgó una encuesta de Exante entre empresarios donde se ve un empeoramiento, ¿qué ven ustedes del “pulso que le toman” a los clientes?

-La encuesta que mencionabas es una encuesta que está en el mercado y que refleja lo que es. El clima de negocios se ha deteriorado, sí. Hay diferentes aspectos. Por ejemplo, sí seguimos viendo un fuerte incremento de las operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones). Vemos muchas empresas familiares que se están profesionalizando y muchas llegan a venderse. También vemos determinados sectores que todavía siguen siendo pujantes, el caso de vivienda promovida, ahora un poquito se está despertando la infraestructura. Entiendo que el clima de negocios en general se deterioró, es verdad, pero también es dispar. En algunos sectores ves cosas muy positivas y que van creciendo y en otros obviamente le afectó. Estamos hablando de una economía que si bien ahora mismo el propio gobierno corrigió a la baja el crecimiento (estimado para 2026) a 1,6%, nosotros prevemos que el crecimiento en 2026 sea del 1%. Entonces eso sin duda te repercute en el clima de negocios.

-¿Y ahí qué reformas cambios ven ustedes como necesarios para que el país en general tenga un mejor clima de negocios, haya más inversión y eso redunde en más crecimiento y más empleo?

-Desde mi punto de vista, lo más importante es captar la mayor inversión que podamos. Por supuesto, siendo fiel a lo que es Uruguay. Los inversores a largo plazo todavía nos ven como un país para invertir, por eso tenés el hidrógeno verde, tenés los datacenters. Porque ven que a largo plazo Uruguay es mejor que otros en la región. Entonces, tenemos que fortalecer eso. ¿Qué pasa? Ese inversor de largo plazo es como una boutique, él está dispuesto a resignar algún punto, pero no es la masa.

-¿Resignar algún punto de rentabilidad?

-Claro, yo estoy convencido y es así. Ellos ¿qué pretenden? Quieren estabilidad, quieren justamente certezas jurídicas, certezas políticas. Por todo eso ellos están dispuestos a bajar algunos puntos de rentabilidad, sin duda, y por eso se instalan. Pero esos son inversores puntuales. Lo que deberíamos hacer mucho más es tratar de captar mayores inversiones más pequeñas, que puedan llegar a materializarse y generar rentabilidad acá. Si bien este año está prevista una caída en las exportaciones de bienes, por el efecto soja básicamente, hay que apuntalar a los servicios. Creo que Uruguay en este último tiempo ha crecido notoriamente en la exportación de servicios, principalmente servicios globales, fintechs, de software. Apuntalar ese crecimiento y tratar de salir al mundo no solo diciendo tengo todos estos bienes sino que también tengo todos estos servicios. De hecho muchas empresas que antes apuntaban y miraban a Estados Unidos hoy siguen con ello, pero también están diversificando y mirando a Europa. Creo que ahí hay una gran oportunidad. Más aún en el mundo que estamos tan cambiante y volátil todos los días.

-Pero hay varias empresas que exportaban servicios que han tenido reestructuras de personal en los últimos tiempos por el uso de inteligencia artificial, como BASF, Oracle. ¿Eso no pone un poco en tela de juicio la expansión del sector?

-Sí, pero alguien lo tiene que hacer. Esa es la realidad. Yo no digo que no apliques inteligencia artificial, porque hay una cosa que tenemos que ser conscientes. La realidad es que la inteligencia artificial está. Creo que todavía no sabemos la magnitud de lo que va a pasar. Eso estoy convencido, pero sí va a pasar. Entonces, contra eso no podés ir. Lo que sí podés hacer es decir: “yo me sumo a esta ola y esto mismo que vos estás haciendo tal vez en otro país, lo podés hacer en Uruguay”, con las enormes ventajas que nosotros tenemos. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero hay un montón de ventajas: en la libre entrada y salida de capitales, en la contratación libre de personas, que pueden venir los extranjeros sin problema a trabajar acá, exoneraciones específicas en el caso del software, pero si son servicios globales también te podés instalar en zona franca. Hay un montón de atractivos para este tipo de servicios para brindarlos desde Uruguay.

Leonardo Isoardi en la celebración de los 30 años de CPA Ferrere. Foto: CPA Ferrere. Los 30 años de CPA Ferrere -CPA Ferrere cumplió 30 años ¿en qué etapa está hoy y qué planes tiene de acá en más? -Nuestro fundador fue Nelson Mendiburu, el primer contador, el que tomó la posta y llevó esto a hacerlo grande. Después tuvimos una gran transformación con Bruno Gili y Gabriel Oddone, en la que Bruno era una mirada más estratégica desde el punto de vista de cómo hacer consultoría y Gabriel liderando el Departamento de Economía. Eso nos fue posicionando, nos llevó a ir creciendo, como una firma líder tanto en Uruguay como en la región. Junto con Ferrere Abogados tenemos más de 1.000 profesionales y hoy estamos adaptados y preparados para el futuro. El CPA de hoy es totalmente distinto al de hace 20 años, por no decir 30 años. Incorporamos muchísimo más tecnología, capacitamos muchísimo más a nuestras personas, mejoramos nuestros servicios, agregamos mucho más valor en los servicios que originalmente eran servicios más “commodities” y todo eso en un mundo que es totalmente volátil. Entonces todo lo que hoy hicimos para mañana puede quedar obsoleto. Por eso, el principal desafío nuestro para el futuro es adaptarnos a esos cambios que vienen, incorporando también más tecnología, pero no perdiendo la esencia. Lo que sentimos -digo nosotros porque todos los socios sentimos lo mismo- es que lo que se fue construyendo una cultura, una cultura de excelencia, una cultura de calidad, una cultura de confianza, una cultura estar cerca al cliente. Esa cultura que hoy nos trajo hasta acá, la queremos mantener hacia adelante, por supuesto, adaptándonos a todos los cambios que tiene el futuro. Hemos crecido notoriamente, tanto en Uruguay como en Paraguay. También estamos en Bolivia. Y junto a Ferrere Abogados somos una de las firmas más grandes de la región. -¿Cómo toman el tema de la inteligencia artificial (IA) que en áreas de consultoría ha generado reestructuras de personal y en el caso de ustedes no parece ser así? ¿Cómo incorporan la IA pero a la vez logran mantener la cantidad de personas? -Sin duda la inteligencia artificial hoy ya está entre nosotros, no es que esté algo lejos como era antes. Nosotros trabajamos en automatizaciones propias, desarrolladas por nosotros, así que te imaginarás que hace bastante que estamos incorporando inteligencia artificial. Desde el punto de vista del empleo, sin duda, todas las tareas repetitivas, de a poquito, se van sustituyendo. Pero eso aquí implica que cada vez más se paga por el valor, y cada vez más tenemos que capacitarnos y capacitar a nuestra gente para agregar valor. Hoy con la inteligencia artificial no hemos disminuido personal, sino lo que hemos hecho es mejorar sustancialmente muchos procesos que antes no sólo capaz tardaban más, sino que tenían muchos pasos. Hoy con la inteligencia artificial eso se reduce a minutos y eso sí lo han incorporado todas las áreas, en algunas más fuerte porque en definitiva también el mercado lo ha demandado de esa manera y en otras lo vamos incorporando en todos los procesos del día a día.

-Y el proyecto de ley que se ha mencionado tanto de preaviso de despidos, ¿no cuestiona eso?

-En caso que eso prospere será una regla más a considerar y a ponerla dentro de la ecuación. Eso también es así. No somos únicos, ¿no? Por supuesto que competimos y competimos con mucha gente en la región que está haciendo esto. En Argentina hay muchísimas personas que hacen, lo que yo te digo, al mundo y obviamente muchísimos más que con nosotros en un tema de volumen. Pero entiendo que hoy, en el mundo cambiante en que estamos, la volatilidad que hay, Uruguay tiene una oportunidad desde el punto de vista de prestar servicios hacia el mundo.

-¿Y ves que hay conciencia del gobierno de decir “salgamos a vender” esto al mundo?

-Como te decía, hemos evolucionado. Y si vos ves, sobre todo en los análisis de Uruguay XXI, han crecido muchísimo los servicios globales. Pero creo que aún nos falta más, en el sentido de seguir promocionando los servicios globales, ir a buscar a las empresas potenciales en forma directa y decirles: “mirá, yo tengo todas estas baterías de beneficios que a vos te pueden interesar para poder prestarle a tu casa matriz o a las empresas”. O sea, agarrás 20 empresas grandes y las vas a visitar en forma directa. Salir a hablar con los empresarios. Como hizo ahora el presidente y el ministro de Economía, fueron a hablar directo en Brasil. Entiendo que ahí tenemos un factor todavía de desarrollo mayor y que podemos hacerlo y que podemos realmente crecer mucho más.

-Mencionabas que el inversor a largo plazo está dispuesto a resignar uno o dos puntos de rentabilidad, pero para el inversor pequeño, ¿qué tiene que hacer Uruguay para que pueda tener rentabilidad y le sea atractivo?

-Hay distintos regímenes, depende qué quieras hacer, pero hay un montón de regímenes específicos para el inversor. Vivienda promovida: si ves la cantidad de apartamentos que se venden a extranjeros es un montón. Muchos para obtener la residencia fiscal y el famoso tax holiday, pero otros no. Otros como inversión y porque realmente consideran que es un país seguro y estable y que en definitiva a largo plazo van a obtener una buena rentabilidad. Pasa por ese lado, de seguir teniendo herramientas que podamos darle al inversor y sobre todo que las conozcan. También hay que hacer una conjunción entre lo que es Uruguay XXI y los privados. Tenemos que apostar a salir del Uruguay a ofrecer nuestros servicios y salir a promocionar Uruguay como destino para que esas posibles empresas vengan o que esas posibles empresas nos contraten a nosotros y nosotros les demos el servicio desde acá.

-¿Y el Impuesto Mínimo Global, o sea la aplicación en Uruguay con el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, no pone en duda esos beneficios?

-Creo que el gobierno acá ha hecho una buena tarea en ese sentido, y si vos ves, todos los que en su momento pensaban, “bueno, ¿qué hago con la aplicación del impuesto?”, comenzó la aplicación del Impuesto Mínimo Global y todos siguen ahí. Entonces creo que tenemos una ventaja comparativa para poder seguir promocionando y que estas empresas puedan seguir viniendo. Pero más allá de estas empresas tan grandes, traer más chicas también. Tenemos ventajas comparativas y especialmente en servicios para poder ofrecerle a la región o al mundo y ahí es donde podemos hacer una diferencia.

Leonardo Isoardi, socio director de CPA Ferrere. Foto: Santiago Sánchez / El País.

-¿Cómo estás viendo al equipo económico, teniendo en cuenta que tiene un exintegrante de esta casa como es Oddone y qué es lo que está pudiendo llevar adelante respecto de las ideas que él ya tenía?

-Con Gabriel, que fue nuestro socio durante 17 años, más que nada lo que tenemos es orgullo de que un profesional privado pueda asumir un rol público tan relevante y de cómo es la gestión, creo que no me corresponde a mí evaluar la gestión del ministro.

-Ustedes hace poco hicieron un informe sobre el tema del Diálogo Social y los cambios que implica que cuestiona varios aspectos, entre ellos advierte por el cambio en las AFAP y cómo eso puede poner en riesgo algunas cuestiones, ¿cómo creen que se tomó?

-Lo que quisimos hacer es aportar un análisis técnico a la discusión que creemos que la enriquece y en definitiva muchos lo valoraron positivamente. En el caso del Diálogo Social tenemos que dividirlo en dos. Hay una parte, en la que ¿quién no quiere ayudar a la pobreza infantil? ¿Quién no quiere ayudar en general a todo ese colectivo? Todos, creo que ahí no hay nadie que diga que no. El punto después está en el otro lado, que es el lado de los cambios en la AFAP. Frente a eso, creo que a nadie le puede sorprender lo que está planteado, porque en definitiva fue una cosa que plantearon en campaña. Para nosotros lo que resta es decir: ¿cómo lo vas a financiar? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿De dónde van a salir los recursos? El Diálogo Social planteó determinados temas, ahora el gobierno es el que tiene que resolver cómo los encara y qué cosas va a hacer. Creemos que hay que tener determinado cuidado porque está en juego la credibilidad que se fue construyendo como hablábamos y eso hay que tratarlo como algo frágil. Después del 2023 que se aprobó la reforma jubilatoria, Uruguay no solamente mejoró su spread sino que claramente subió en el grado inversor una escalón más su calificación, porque justamente se ha solucionado algo a largo plazo. Es simplemente considerar eso y esa fragilidad, tratar de mantenerla en el tiempo, porque es un activo que para todos los uruguayos es muy importante.

-¿Y crees que se generó un ruido innecesario al poner este tema sobre la mesa?

-Creo que este tema sobre la mesa en algún momento iba a estar. Si no era ahora, iba a ser más adelante, depende de cómo sea el final. Creo que está siendo abordado de forma muy profesional y muy profunda, entonces tenemos que esperar a ver cuáles son las resoluciones y cómo realmente sale. Si realmente sale, mantenemos la credibilidad, en los mercados va todo divino, mejor que lo plantearon ahora.

-¿Y si no?

-Soy optimista, creo que va a pasar eso, que en definitiva todos están trabajando para que eso pase. No sólo el gobierno, sino también las AFAP, distintas organizaciones.

Leonardo Isoardi, socio director de CPA Ferrere. Foto: Santiago Sánchez / El País.

-¿Cómo tomaron las declaraciones del ministro Oddone en ADM cuando dijo que "sostener que estas medidas están conspirando contra la sostenibilidad fiscal es una discusión temeraria, que yo como analista nunca presencié”?

-En CPA Ferrere, desde hace 30 años nuestro compromiso ha sido aportar elementos técnicos a la discusión pública sobre temas relevantes para el país. También nos debemos a nuestros clientes, que nos contratan y esperan conocer la opinión de nuestros profesionales sobre estos asuntos. Nuestro informe sobre las propuestas del Diálogo Social responde a esa vocación: identificar riesgos y desafíos asociados a las distintas iniciativas, entre ellos sus impactos fiscales. El trabajo no cuestiona decisiones políticas, sino que busca contribuir con una mirada técnica que enriquezca el debate público. En ese sentido, la presentación del ministro en ADM fue valiosa porque aportó mayor claridad sobre las prioridades del Poder Ejecutivo y sobre estimaciones fiscales que hasta ahora no eran públicas.

-¿Han tenido consultas de empresas sobre el tema de las AFAP con preocupación por el resultado final?

-Te lo resumo, lo que están muchos es expectantes. Sí hemos tenido consultas, te diría que hay consultas de fondos que son tenedores de títulos de deuda uruguayos, que son los que te preguntan primero, pero también hay consultas de clientes un poquito desinformados que en definitiva lo que hacés es tratar de explicarle la situación y cómo es y todos mayoritariamente lo que están es expectantes de qué va a resolver el gobierno respecto al Diálogo Social, porque el Diálogo social plantea una cosa y ahora le pasó la pelota al gobierno y le dice: “a ver qué vas a resolver respecto a esto”.

-Si tuvieras que definir cuál es el tema más preocupante para Uruguay hoy ¿es este o en realidad pasa a un segundo plano y hay otros más importantes y preocupantes?

-Este es un tema relevante porque todos los focos hoy están en este tema y es importante considerarlo. Otro tema real es el crecimiento de la economía. Creo que es donde más habría que poner el foco, porque eso también hace que derramen muchísimas cosas.

-¿Y ahí ves que hay iniciativas tanto del sector público como el privado, para mover un poco más la aguja?

-Todos tenemos que ayudar. Han intentado que esto pueda crecer con distintos cambios, con un montón de normativa nueva, pero también tenemos que poner de nuestro lado para apuntalar el crecimiento económico como objetivo primordial. Porque esto de las AFAP también hay que ponerle un foco pero en algún momento se va a resolver.

-¿Cómo están viendo un poco el tema de la inflación, que se fue un poco por debajo de la zona de tolerancia del Banco Central y ahora está retomando a su nivel? Y en ese sentido, ¿cómo ven la política que quiere acelerar el Banco Central para desdolarizar la economía, que también ha generado algún ruido, sobre todo en los bancos?

-El Banco Central ha intentado llevar esta política adelante, la inflación perforó el mínimo y eso no es que nos ayude mucho, pero en definitiva, vemos una inflación tendencial al 4,5%. Lo otro entiendo que es una economía fuertemente dolarizada y esto no lo va a lograr de un día para el otro, y el objetivo final es loable y es atendible. Lo que tenemos que ver es qué otras herramientas toma para que esto realmente suceda. Porque hoy lo que está sucediendo es que la economía sigue siendo fuertemente dolarizada.

Por último, ¿cómo observan el proyecto de ley de competitividad y desburocratización de la economía que planteó Oddone?

-Creo que se han tomado medidas, capaz fueron medidas puntuales, que han ayudado o mitigado determinados sectores, hay que ir por ese camino. Sin duda el camino es desregular, eso no tengo ninguna duda, y también deberían hacer más mini reformas. Creo que es más fácil ir y atacar cada cosa e ir mejorando cada punto que hacer una mega reforma que después no sabes si lográs el objetivo común que querés. Lo veo enfocado, en el sentido de que están haciendo cambios en la desregulación, yo lo haría un poco más rápido e iría por sectores o por grupos de sectores. Porque cuando vos haces algo muy general, estás mucho tiempo viendo el diagnóstico, mucho tiempo viendo cuáles son, para después actuar. Si vas en chiquito entiendo que lo podés determinar mucho más rápido y podés hacerlo bastante más ágil.

-¿Y también enfrentas menos lobbies?

-Sin duda el lobby es mucho menor si vas por pedacitos que si vas por algo grande.