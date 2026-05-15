Analistas mantienen proyección de economía uruguaya y ajustan levemente la de inflación, ¿a cuánto prevén estará el dólar?

Los analistas mantuvieron las proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya para este año y el próximo, al tiempo que ajustaron mínimamente al alza las estimaciones de inflación para este año y las mantuvieron para 2027. Por otro lado, redujeron sus previsiones sobre a cuánto va a estar el dólar a fin de este año, de 2027 y de 2028, según la Encuesta de Expectativas Económicas y la Encuesta de Expectativas de Inflación del Banco Central (BCU) correspondientes a mayo en las que respondieron economistas, consultoras, bancos y AFAP.

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), los analistas consultados mantuvieron en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) las previsiones de crecimiento para este año en 1,35% (estimaban 1,3% en abril y 1,6% en marzo). Las proyecciones van de 0,3% a 2,02%.

La estimación del gobierno utilizada para elaborar la ley de Presupuesto en 2025 fue que la economía uruguaya crezca 2,2% este año, aunque el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone ya adelantó que la nueva proyección es de "alrededor de 1,6%" (el número final se plasmará en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el gobierno debe remitir al Poder Legislativo el 30 de junio).

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas. Foto: Leonardo Mainé/El País.

En tanto, para 2027 la expansión proyectada en mediana es de 1,70% (era 1,70% en abril y 1,85% en marzo). Aquí las respuestas van entre 1,3% y 3%.

Para 2028 los analistas en mediana estiman que el PIB crecerá 2%, mismo guarismo que preveían en abril y marzo. En este caso, el que estimó menos prevé 1,3% de expansión y el que proyectó más prevé 2,28% de crecimiento.

Inflación dentro de la meta

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP, prácticamente mantuvieron sus proyecciones de suba de precios al estimar 4,6% en mediana para 2026 (en abril preveían 4,5% y en marzo 4,4%), con respuestas que van de 3,81% como mínimo a 5,21% como máximo. Es decir, la inflación prácticamente estaría dentro de la meta del Banco Central de 4,5% (con un rango de tolerancia de 1,5 puntos por encima y por debajo).

En tanto, para el año próximo los analistas creen que la inflación cerrará en 4,5% (siempre en mediana), y hace un mes creían que lo haría en 4,55% (en marzo preveían 4,5%). Las respuestas van entre 3,7% y 5,4%.

A su vez, para los siguientes 24 meses (a abril de 2028), los economistas, consultoras, bancos y AFAP prevén en mediana que la suba de precios sea de 4,5% (hace un mes estimaban 4,5% también). Las proyecciones van de 4,16% a 5,30%.

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central. Foto: BCU.

La medición a 24 meses es de particular importancia para el BCU, ya que es la que toma a la hora de calibrar la tasa de interés de referencia, que actualmente está en 5,75%, luego que el pasado 21 de abril el Central decidiera frenar con los recortes que venía realizando ante una inflación extraordinariamente baja y una actividad "enfriada".

Analistas ajustaron a la baja las estimaciones sobre el dólar a fin de año

Respecto al valor del dólar para fin de este año, bancos, economistas, consultoras y AFAP prevén que se fortalezca. Así, en mediana, proyectaron que cerrará 2026 en $ 40,63 (ayer se negoció en $ 40,074). En abril creían que finalizaría el año a $ 41 y en marzo a $ 40,95. La estimación máxima es que esté a $ 41,56 a fin de año.

En tanto, para fines de 2027, los analistas estiman que el billete verde cotizará en $ 41,60 (en mediana), cuando hace un mes proyectaban que estuviera a $ 42,10. Las respuestas van de $ 38,70 a $ 43,77.

Para el cierre de 2028, el dólar cotizaría a $ 42,80, según la proyección en mediana de los analistas. En abril preveían que finalizaría ese año a $ 43,45. Las respuestas van desde $ 39,50 a $ 46,28 como máximo.

Este mes participaron en las encuestas: AEE, Aldo Lema (Vixion Consultores), AIC Economía, Balanz, BBVA, Gastón Bengochea Corredor de Bolsa, Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Cámara de Industrias, CPA Ferrere, Exante, Gletir, Grant Thornton, Instituto de Economía, Integración AFAP, Banco Itaú, KPMG, Pablo Moya, Puente, PwC, República AFAP, Banco Santander, Scotiabank y AFAP SURA.