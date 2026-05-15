Uno de los bancos más grandes de Latinoamérica dice que medidas del Diálogo Social "implican riesgo adicional para el gasto"

Las recomendaciones en materia de jubilaciones y cobertura de la primera infancia emanadas del Diálogo Social implican "un riesgo adicional para el gasto público en un contexto de cuentas fiscales tensionadas", advirtió un informe económico del banco brasileño Itaú, uno de los más grandes de América Latina. La institución financiera (que en Uruguay además es propietaria de Itaú AFAP) mantuvo sus estimaciones de crecimiento de la economía, déficit fiscal y valor del dólar a fin de año para 2026 y 2027, al tiempo que revisó al alza su proyección de inflación para este año.

El banco recordó que "en términos interanuales, todas las mediciones de inflación permanecen dentro del rango de tolerancia del Banco Central (BCU, de entre 3% y 6%) de la meta de 4,5%. La inflación interanual se ubicó en 3,16% en abril, frente a 2,94% en marzo".

"En su reunión de política monetaria de abril, el BCU decidió mantener sin cambios la tasa de política en 5,75%. La decisión estuvo en línea con nuestras expectativas y con el consenso del mercado, reflejando el fuerte aumento de la incertidumbre global tras la escalada del conflicto en Medio Oriente, que empujó significativamente al alza los precios de la energía", analizó.

"En este contexto, estimamos la tasa de política real en 1,04% (tasa de 5,75% menos expectativas de inflación), aún muy por debajo de la estimación del BCU para la tasa real neutral (2,5%), lo que indica que la postura monetaria sigue siendo expansiva", agregó.

Los resultados del Diálogo Social

El informe de Itaú señaló que "se publicaron los resultados del Diálogo Social, que establecen lineamientos no vinculantes para eventuales cambios en el sistema de protección social. Las prioridades principales son ampliar la cobertura social, especialmente para la infancia, y habilitar el retiro voluntario a los 60 años, con los ajustes correspondientes, manteniendo la edad legal de jubilación en 65 años".

Cartel con logo en la fachada de la sucursal Rondeau de Banco Itau, ubicada en Av. Rondeau y Av. Uruguay, en el barrio Centro de Montevideo, ND 20250724, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

"En materia previsional, la propuesta introduce una reconfiguración del rol de las AFAP: la custodia de los fondos de los afiliados pasaría a una agencia estatal, mientras que las AFAP quedarían limitadas a la gestión de inversiones mediante procesos competitivos de licitación, con énfasis en la minimización de costos", recordó.

"Los resultados del Diálogo se encuentran bajo revisión del Poder Ejecutivo, y cualquier cambio propuesto requerirá aprobación legislativa. Si bien aún no se han informado los costos fiscales asociados, este paquete implicaría un riesgo adicional para el gasto público en un contexto de cuentas fiscales tensionadas", indicó el informe.

"En consecuencia, la sostenibilidad de la propuesta dependerá críticamente de una gestión más estricta del gasto para evitar un mayor deterioro del perfil fiscal. En paralelo, el déficit fiscal nominal del gobierno central medido en 12 meses alcanzó 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en marzo de 2026, sin cambios respecto al cierre de 2025", añadió.

Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone dijo en el Almuerzo de ADM que “a nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay, que tiene las credenciales, está rifándose la sostenibilidad fiscal" y señaló que “sostener que estas medidas están conspirando contra la sostenibilidad fiscal es una discusión temeraria, que yo como analista nunca presencié”.

Evento ADM con el ministro Gabriel Oddone como expositor, a sala llena. Foto: Leonardo Mainé.

El Itaú dijo que mantiene su proyección de crecimiento del PIB para 2026 en 1,2%, "por debajo del 1,8% de 2025, dado que se espera una desaceleración de la actividad tras el shock negativo de oferta generado por la sequía de este año. Más allá de los efectos climáticos, el contexto externo se ha vuelto menos favorable, con mayores precios de la energía actuando como un viento en contra adicional para la demanda interna en una economía con alta dependencia de las importaciones de combustibles". Para 2027 también mantuvo su previsión de expansión del PIB en 1,5%.

A su vez, el banco revisó al alza su proyección de inflación para fines de 2026 a 4,9% (desde 4,5%), "reflejando un entorno internacional menos benigno" y la mantuvo para 2027 en 4,5%.

"Como importador neto de petróleo (unos US$ 1.500 millones por año), Uruguay es particularmente vulnerable a aumentos en los precios del crudo, que se trasladan relativamente rápido a los costos de los combustibles y a los precios regulados, con posteriores efectos de segunda ronda sobre transporte, logística y componentes alimentarios de la canasta del IPC. Se espera que estos canales directos e indirectos ejerzan una presión alcista persistente sobre la inflación en los próximos trimestres", analizó el informe.

"En cuanto a la política monetaria, esperamos que la tasa de referencia se mantenga en 5,75% durante todo 2026, mientras el Banco Central continúa equilibrando los crecientes riesgos inflacionarios con una actividad económica aún moderada", indicó el banco.

"Sin embargo, el reciente shock en los precios del petróleo introduce un perfil de riesgos asimétrico: si bien una suba de tasas en el corto plazo no es nuestro escenario base, no puede descartarse un sesgo contractivo en 2026 si el aumento de los costos de los combustibles se traduce en un traspaso mayor al esperado a la inflación general y, sobre todo, comienza a afectar las expectativas de inflación de mediano plazo", concluyó.

Respecto al precio del dólar a fin de año, el Itaú mantuvo su previsión de que cotice a $ 39,50 en 2026 y a $ 40 en 2027, es decir "planchado".