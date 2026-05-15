"Luz amarilla": Cosse se refirió a encuesta sobre gestión de Orsi y llamó a hacer un "análisis profundo"

La vicepresidenta Carolina Cosse fue consultada este viernes por la baja de la aprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi en las última encuesta de opinión pública realizada por Equipos Consultores. De acuerdo a la evaluación, presentada este jueves, un 27% de los encuestados aprueba la gestión del mandatario, un 23% no aprueba ni desaprueba, y un 48% desaprueba.

"Yo como siempre he dicho que no hay que tomar decisiones en función de una encuesta, o las encuestas en general, pero sí digo que hay que tenerlas en cuenta, que hay que hacer un análisis profundo", señaló en declaraciones consignadas por el periodista Leo Sarro.

"Tal vez no logramos los uruguayos compartir colectivamente la situación en la que estaba el país. Estamos en un contexto internacional muy complicado. Este asunto del estrecho de Ormuz es terrible, creo que es un golpe importante a la economía mundial, que se está enfriando. En ese contexto creo que tenemos que hacer un análisis profundo", reiteró.

Cosse consideró que los datos de la encuesta marcan una "luz amarilla" para el gobierno, pero señaló que no va a hacer análisis por fuera de su equipo de trabajo y pidió "dejarse de diagnósticos". "Lo que creo es que hay que tomar ese dato, analizar y actuar", añadió.

Carolina Cosse, vicepresidenta de la República, en el Palacio Legislativo. Foto: Estefanía Leal

Cosse contó la charla privada que tuvo con Oddone tras críticas al proyecto del Parlamento: "Acordé decirlo"

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, confirmó que habló con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, luego de que este último diera una opinión negativa sobre la posibilidad de reformar el entorno del Palacio Legislativo y construir un nuevo edificio anexo, tal como planteó la exintendenta de Montevideo en el marco del centenario del Parlamento.

Oddone dijo el pasado sábado que, si fuera por él, el foco "estaría exclusivamente puesto en infancia, adolescencia y seguridad" y que, por tanto, en este momento "no haría" el proyecto para reformar las afueras del Palacio, una iniciativa que impulsa Cosse. Actualmente "problemas son las personas que no tienen un piso". Agregó que hay un "escenario de restricción fiscal" y que, pese a que el Parlamento vota su propio presupuesto y "el Poder Ejecutivo no tiene nada para decir", el gasto público debe tener un "equilibrio político".

Este viernes, en diálogo con Arriba Gente (Canal 10), Cosse confirmó que se contactó con Oddone, habló con él y acordaron que ella contaría públicamente lo conversado. "Yo no hablo con mis compañeros por la prensa, por tanto yo hablé personalmente con Oddone después de eso. Acordé con él que iba a decir lo que habíamos hablado", dijo antes de detallar.

El titular del MEF, Gabriel Oddone, y la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. Leonardo Mainé.

Entre otros asuntos, mencionó que "sin duda es el presidente (Yamandú Orsi) el que comanda el Poder Ejecutivo" y él "se ha expresado a favor de este proyecto" y le pidió "más información" que ya le envió. "También le recordé al ministro que juntos definimos, acordamos el presupuesto del Palacio Legislativo", mencionó.

Además, afirmó que hay coincidencia en que "la prioridad es la infancia" y que por ese motivo el proyecto incluye un CAIF en el edificio anexo, así como un centro para estudiantes en una zona que cuenta no solo con varios liceos alrededor sino con tres institutos terciarios: el IPA y las facultades de Química y Física de la Udelar. Cosse también aseguró que el proyecto "aporta sustantivamente a la seguridad de la zona en múltiples sentidos", y por tanto en este aspecto seguiría la línea de lo planteado por Oddone.

Según Cosse, Oddone le respondió que el Parlamento contará con su ayuda en lo que decida. "Para mí el tema terminó", añadió la vicepresidenta.