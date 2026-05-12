Cosse intervino en la controversia por la joven de la frase viral que emigró: "Pretenden decirle dónde vivir"

Las elecciones de 2024 en Uruguay, cuando la fórmula de Yamandú Orsi y Carolina Cosse venció en el balotaje a la de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, permitieron el surgimiento de una frase que se haría viral: "Gloria, amor, volvimos. Hoy es un mal día para ser facho". La dijo una joven mientras celebraba el triunfo frenteamplista y era entrevistada por un móvil de Telemundo (Teledoce). La misma mujer, un año y medio más tarde, volvió a ser novedad en redes sociales porque se supo que emigró a Argentina — donde desarrolla un emprendimiento como profesional de la moda y al diseño de arte— y, en medio de una serie de críticas, salió a cuestionar a sus detractores.

Es que algunos usuarios de redes sociales consideraron la decisión de la joven como contradictoria: emigró a Argentina pese a haber celebrado con entusiasmo el cambio político en Uruguay. A partir de la difusión de esa información comenzaron a multiplicarse mensajes irónicos, cuestionamientos y críticas en redes sociales. La situación escaló rápidamente y derivó en insultos e incluso amenazas de muerte, según denunció la protagonista en un video publicado en Instagram.

La joven dijo que le parece "demasiado fuerte" que haya quienes "sigan pendientes" de ella: "No tienen vida". Según explicó, ha recibido hasta "amenazas de muerte". Así lo expresó en el descargo desde Buenos Aires, donde también cuestionó que se intentara convertir su mudanza en una discusión política: "No tienen ni idea ni voy a explicar cuál fue mi necesidad o por qué yo migré. No necesito explicarlo y a nivel político me encantaría invitarles a ver realmente en qué anda Argentina y qué es lo que está pasando con este gobierno".

Además, lamentó el "nivel de violencia". "No tengo que dar explicaciones", dijo sobre su mudanza, y aseguró que aún se siente "orgullosa" de lo que dijo tras el balotaje, "y eso no va a cambiar".

Quien se hizo eco de esta situación fue Cosse, vicepresidenta de la República, quien utilizó su cuenta de X para comentar al respecto. "Lo único que falta: que pretendan decirle a la gente dónde tiene que vivir o cómo tiene que celebrar un triunfo electoral. ¡Basta de violencia!", lanzó.

Lo único que falta: que pretendan decirle a la gente dónde tiene que vivir o cómo tiene que celebrar un triunfo electoral.

¡Basta de violencia! https://t.co/985CD18BUN — Carolina Cosse (@CosseCarolina) May 12, 2026