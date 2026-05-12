Joven que celebró triunfo de Orsi con frase viral "mal día para ser facho" se fue del país y respondió a críticas

La joven que se volvió viral durante los festejos por el triunfo electoral de Yamandú Orsi en noviembre de 2024 reapareció en redes sociales luego de confirmarse que dejó Uruguay y se instaló en Argentina, donde desarrolla un emprendimiento como profesional de la moda y al diseño de arte.

La mujer había alcanzado notoriedad pública tras una entrevista en vivo para Telemundo durante las celebraciones frenteamplistas. Consultada sobre sus expectativas para el nuevo gobierno, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Gloria, amor, volvimos. Hoy es un mal día para ser facho. Así que les mandamos un beso y quiero que sepan todos que no nos vamos más".

La expresión trascendió el momento televisivo y se transformó en un latiguillo repetido en redes sociales, memes y ámbitos políticos. Incluso la actual senadora del MPP, Bettiana Díaz, llegó a mostrarse públicamente con una camiseta estampada con la frase "Gloria, amor, volvimos. Hoy es un mal día para ser facho".

Bettiana Díaz con la camiseta y la frase viral.

Sin embargo, menos de dos años después de aquel episodio, volvió a quedar en el centro de la conversación pública por una decisión que muchos usuarios consideraron contradictoria: emigró a Argentina pese a haber celebrado con entusiasmo el cambio político en Uruguay.

A partir de la difusión de esa información comenzaron a multiplicarse mensajes irónicos, cuestionamientos y críticas en redes sociales. La situación escaló rápidamente y derivó en insultos e incluso amenazas de muerte, según denunció la propia protagonista en un video publicado en Instagram.

“Allá me entero porque me mandan mensajes. Me parece un montón que me manden amenazas de muerte”, expresó en el descargo desde Buenos Aires, donde también cuestionó que se intentara convertir su mudanza en una discusión política.

La joven dejó claro que no piensa retractarse de sus declaraciones de 2024. “Yo me aguanto la toma de lo que dije porque me siento orgullosa de lo que dije y eso no va a cambiar”, afirmó.

Al mismo tiempo, evitó explicar las razones concretas de su salida del país. “No tienen ni idea y no voy a explicar cuál fue mi necesidad o por qué migré”, sostuvo, molesta por el nivel de exposición y por los pedidos de entrevistas que recibió en las últimas horas.

En su mensaje también apuntó contra el clima de agresividad que encontró en redes sociales y cuestionó la reacción de quienes la criticaron. “El nivel de odio que se maneja no tiene ni pies ni cabeza”, señaló.

Además, hizo referencia a la situación política y económica argentina, invitando a quienes la cuestionan a “ver realmente en qué anda Argentina y todo lo que está pasando con este gobierno”.