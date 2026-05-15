Cosse contó la charla privada que tuvo con Oddone tras críticas al proyecto del Parlamento: "Acordé decirlo"

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, confirmó que habló con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, luego de que este último diera una opinión negativa sobre la posibilidad de reformar el entorno del Palacio Legislativo y construir un nuevo edificio anexo, tal como planteó la exintendenta de Montevideo en el marco del centenario del Parlamento.

Oddone dijo el pasado sábado que, si fuera por él, el foco "estaría exclusivamente puesto en infancia, adolescencia y seguridad" y que, por tanto, en este momento "no haría" el proyecto para reformar las afueras del Palacio, una iniciativa que impulsa Cosse. Actualmente "problemas son las personas que no tienen un piso". Agregó que hay un "escenario de restricción fiscal" y que, pese a que el Parlamento vota su propio presupuesto y "el Poder Ejecutivo no tiene nada para decir", el gasto público debe tener un "equilibrio político".

Este viernes, en diálogo con Arriba Gente (Canal 10), Cosse confirmó que se contactó con Oddone, habló con él y acordaron que ella contaría públicamente lo conversado. "Yo no hablo con mis compañeros por la prensa, por tanto yo hablé personalmente con Oddone después de eso. Acordé con él que iba a decir lo que habíamos hablado", dijo antes de detallar.

Entre otros asuntos, mencionó que "sin duda es el presidente (Yamandú Orsi) el que comanda el Poder Ejecutivo" y él "se ha expresado a favor de este proyecto" y le pidió "más información" que ya le envió. "También le recordé al ministro que juntos definimos, acordamos el presupuesto del Palacio Legislativo", mencionó.

Además, afirmó que hay coincidencia en que "la prioridad es la infancia" y que por ese motivo el proyecto incluye un CAIF en el edificio anexo, así como un centro para estudiantes en una zona que cuenta no solo con varios liceos alrededor sino con tres institutos terciarios: el IPA y las facultades de Química y Física de la Udelar. Cosse también aseguró que el proyecto "aporta sustantivamente a la seguridad de la zona en múltiples sentidos", y por tanto en este aspecto seguiría la línea de lo planteado por Oddone.

Según Cosse, Oddone le respondió que el Parlamento contará con su ayuda en lo que decida. "Para mí el tema terminó", añadió la vicepresidenta.

Carolina Cosse junto a Gabriel Oddone. Cosse y Oddone presentando el presupuesto. Foto: Darwin Borrelli.

"No estamos planteando un edificio para políticos", dijo Cosse por proyecto para el Palacio Legislativo

Por otro lado, Cosse manifestó que el proyecto no está terminado ni acordado, que de momento solo se presentó una "propuesta conceptual" a la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo y será esta la que defina qué se hace y qué no. Rechazó que se vayan a pedir recursos adicionales a los que el Parlamento ya tiene asignados para la conmemoración de los cien años del edificio, que son unos US$10 millones.

La vicepresidenta marcó que la idea surgió para "proponer soluciones" tras identificar problemas, no solo adentro del palacio sino afuera. En lo que respecta a los problemas identificados al interior del edificio, dijo que sería conveniente hacer un anexo para mover algunas cosas que hoy congestionan. Mencionó, por ejemplo, que hay "cientos de miles de libros y documentos en lugares que no son adecuados" y "ocupando lugares que podrían ser ocupados para otras cosas".

Indicó que incluso hay "observaciones del Ministerio de Trabajo por condiciones que no son aptas para que las personas trabajen", y que por tanto es necesario liberar espacio para reubicar funcionarios.

Proyecto que presentó Carolina Cosse para la reforma del entorno del Palacio Legislativo.

A las afueras también hay "congestión vehicular" y un espacio que es "inhóspito con peatones", ya que "es muy difícil llegar al edificio", para el cual se registraron 148.000 visitas programadas en 2025, entre ellos 23.000 escolares. Sobre este aspecto, los cambios deben ser acordados con la Intendencia de Montevideo, que es quien tiene potestad para decidir.

"No estamos planteando un edificio para políticos sino una solución para un edificio patrimonial y que tenga espacio para toda la ciudadanía", sentenció la presidenta de la Asamblea General.