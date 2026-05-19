¿Posible acuerdo?: abogados de Marset están reunidos con Fiscalía de Estados Unidos para analizar la prueba en su contra

Los abogados de Sebastián Marset se encuentran reunidos con el equipo fiscal de Estados Unidos, encabezado por Anthony T. Aminoff, para analizar la prueba en contra del narcotraficante. Si bien estaba previsto que se llevara adelante una audiencia preliminar al juicio el próximo miércoles, el juez del caso aprobó una nueva prórroga para que las partes continúen procesando la evidencia.

La última comparecencia de Marset ante la justicia de Alexandria (Virginia) había sido en abril. En esa instancia, el juez Rossie D. Alston Jr. leyó los cargos en su contra. Tanto la Fiscalía como la defensa renunciaron en ese entonces al derecho a un juicio rápido, lo que abrió paso a un proceso más amplio que podría derivar en nuevos cargos contra el narcotraficante capturado el viernes 13 de marzo en Bolivia.

El fiscal del caso advirtió en ese entonces que se podrían presentar más cargos contra Marset, quien ya enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión, además de tres años de libertad supervisada y multas que superarían los US$ 500.000.

Según confirmaron a El País fuentes del caso, el equipo de abogados de Marset comandado por Santiago Moratorio se encuentra trabajando desde hace días en Estados Unidos. Este martes en la mañana existió una reunión con su defendido, mientras que a las 11:00 (hora de Uruguay) comenzó un encuentro entre los defensores y el equipo fiscal.

El objetivo es continuar intercambiando sobre la evidencia con la que cuentan los investigadores en contra del narcotraficante, que según comunicó la Fiscalía acumula ya más de 22 gigabytes. Uno de los elementos que se encuentra bajo análisis, aunque hasta el momento no se ha confirmado su avance, es un posible acuerdo de culpabilidad.

Estaba previsto que este miércoles se llevara adelante la audiencia preliminar del juicio, aunque a pedido de la propia Fiscalía y la defensa se pospuso para el 1° de julio. Esto consta en un fallo firmado por el juez del caso informado por Búsqueda y al que accedió El País.

En el documento consta que Marset accedió a la prórroga de la audiencia debido a la complejidad de su caso.

“La naturaleza extraterritorial del caso, la sustancial prueba previa al juicio que requiere traducción y las solicitudes de prueba pendientes a un país extranjero en virtud de un tratado” son algunos de los elementos que demoran el proceso, dice la resolución.

“El Gobierno informa que ha entregado una prueba voluminosa y que ha hecho una oferta de declaración de culpabilidad a la defensa”, continúa el escrito, que concluye que el objetivo de la prórroga es brindar a los abogados defensores "tiempo adicional para realizar una revisión más completa de la prueba, reunirse nuevamente con su cliente y continuar las negociaciones de declaración de culpabilidad”.