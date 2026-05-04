Confirman sentencia de 13 años de cárcel a senador paraguayo por lavado de activos: tenía vínculos con Marset

Un tribunal de Paraguay confirmó este lunes la sentencia a 13 años de prisión contra el senador oficialista Erico Galeano por asociación criminal y lavado de activos producto del narcotráfico que señaló sus vínculos con una red presuntamente liderada por el uruguayo Sebastián Marset, informaron medios locales.

La segunda sala del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción de Asunción resolvió ratificar la condena dictada el 4 de marzo pasado por un Tribunal de Sentencia y que fue impugnada por la defensa del legislador, según la resolución judicial publicada por los medios.

Galeano, quien es senador por el gobernante Partido Colorado de Paraguay, permanece en arresto domiciliario desde setiembre de 2023, luego de que el Senado aprobara por unanimidad su desafuero.

En marzo pasado, un Tribunal de Sentencia señaló los supuestos nexos de Galeano con una red que enviaba cocaína a Europa y presuntamente lideraban el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset, considerado uno de los principales traficantes de drogas del sur del continente americano, que fue capturado el 13 de marzo en la ciudad boliviana de Santa Cruz y entregado ese mismo día a Estados Unidos.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: EFE/Policía de Bolivia

El caso

De acuerdo con la investigación, Galeano vendió en 2020 por un millón de dólares en efectivo una lujosa propiedad a un testaferro de alias Tío Rico, actualmente recluido en el penal paraguayo de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná.

Además, se señaló que Galeano prestó una aeronave de su propiedad para que Marset, Insfran y otros se trasladaran dentro del territorio paraguayo, lo que se interpretó como asistencia logística a las operaciones de narcotráfico.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

Tras conocerse la sentencia, la Cámara Alta además concedió a Galeano el 11 de marzo un permiso sin plazo, "sin goce de dieta", "hasta tanto quede en firme y ejecutoriada la sentencia definitiva" y juramentó en su reemplazo a Guadalupe Aveiro.

Este caso es el resultado de la operación 'A Ultranza PY', que tuvo lugar en 2022 y es considerada una de las mayores en el país contra el crimen organizado y el lavado de dinero.

EFE