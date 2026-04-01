Marset renuncia a juicio rápido en EE.UU.: Fiscalía advierte nuevos cargos y audiencia se posterga para mayo

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset volvió a comparecer este miércoles ante la Justicia de Estados Unidos, pero la audiencia en la que debía declararse culpable o no culpable por lavado de dinero fue nuevamente postergada, esta vez hasta el miércoles 20 de mayo.

Durante la audiencia, realizada en un tribunal de Alexandria, Virginia, el juez Rossie D. Alston Jr. leyó los cargos en su contra, según informó el medio boliviano El Deber y confirmaron a El País fuentes judiciales. Tanto la Fiscalía como la defensa renunciaron al derecho a un juicio rápido, lo que abre paso a un proceso más amplio que podría derivar en nuevos cargos contra el narcotraficante capturado el viernes 13 de marzo en Bolivia.

El fiscal Anthony T. Aminoff advirtió que existen probabilidades de que se presenten más cargos contra Marset, quien ya enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión, además de tres años de libertad supervisada y multas que superarían los US$ 500.000.

Marset fue capturado el pasado 13 de marzo en Santa Cruz, Bolivia, en un operativo policial que puso fin a años de búsqueda. Tras su detención, fue expulsado del país por su ingreso irregular y entregado a agentes de la DEA, que lo trasladaron a Estados Unidos, donde es investigado desde 2025 por conspiración para el lavado de dinero.

La nueva dilación del proceso confirma que el caso se encamina a un juicio de mayor alcance, mientras las autoridades estadounidenses profundizan la investigación sobre la red criminal que lideraba.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

Nuevo abogado

Marset contrató a un exfiscal y abogado de Estados Unidos para que lo defienda en el juicio que enfrenta en Alexandria, en el estado de Virginia, informó Búsqueda y confirmaron a El País fuentes del caso. Se trata de Gene Rossi, que trabaja en la firma de abogados Carlton Fields y tiene casi tres décadas de experiencia en litigios penales y civiles en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Durante su trayectoria en el Departamento de Justicia, Gene participó en más de 110 juicios federales (incluidos 90 juicios con jurado, una cifra sin precedentes) en tribunales de distrito y de quiebras de Estados Unidos. Entre 1989 y 2001, trabajó en la División Tributaria, donde llevó casos civiles y penales complejos y formó parte de un Grupo de Trabajo para el Control del Narcotráfico y el Crimen Organizado (OCDETF), según señala su biografía.

Gene Rossi, abogado que se suma a la defensa de Sebastián Marset en Estados Unidos. X: @rossi4va.

En 2001, se convirtió en fiscal adjunto de los Estados Unidos en el Distrito Este de Virginia. Allí, dirigió y supervisó una amplia gama de investigaciones importantes relacionadas con la crisis de los opioides, el OCDETF, homicidios, atención médica, impuestos, inmigración, corrupción pública, terrorismo y medio ambiente. Gene también se desempeñó como subdirector de la Unidad de Narcóticos y, posteriormente, como director de la Unidad de Casos Especiales, donde capacitó a más de 1000 nuevos fiscales en el Expediente Rocket y en el Centro Nacional de Defensa del Departamento de Justicia.

Solo en el Distrito Este de Virginia, tuvo un récord de 65 juicios con jurado por delitos graves. Debido a sus numerosos juicios de gran repercusión, la División de Alexandria de su oficina le reservó un espacio especial en su honor llamado "Sala de Guerra Gene Rossi".

Pérdida de dinero y bienes

El fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, informó que se abrió una investigación por la presunta pérdida de dinero y bienes inmuebles vinculados con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Estos deberán pasar a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

“La unidad análisis ha determinado iniciar (una investigación) contra presuntos autores por los ilícitos de incumplimiento de deberes y peculado”, dijo Mariaca en declaraciones consignadas por el medio local Unitel Bolivia.

Mariaca explicó que ya fue asignado un fiscal para este caso y se pasará la información a la Policía para trabajar de manera conjunta con relación a la presunta “pérdida de dinero y de supuestos bienes” a Marset.

Camioneta de ladrones que entraron a vivienda de Marset en Bolivia. Foto: El Deber.

Además, indicó que instruyó a los fiscales departamentales y los fiscales de materia a que entreguen todos los bienes inmuebles a manos de Dircabi.

“Hoy este proceso más relevante que tenemos en Santa Cruz amerita que todos los vehículos, los inmuebles, enseres y otros que tengan valor puedan estar en custodia de Dircabi como manda la norma procesal y como manda también las leyes correspondientes”, aseveró.