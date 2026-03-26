Detienen a dos militares paraguayos por objetos no autorizados en celda donde estaba la expareja de Marset

La Justicia Militar de Paraguay ordenó la detención preventiva de dos oficiales tras el hallazgo de objetos no autorizados en la celda de una cárcel castrense donde estuvo recluida Gianina García Troche, la expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en Estados Unidos, informó este jueves el Ministerio de Defensa.

En un comunicado, la cartera de Estado indicó que fueron arrestados el teniente coronel Víctor Valiente y el mayor Marcos Sotelo "por presuntas faltas contra la disciplina militar y abuso de autoridad" cometidas en el Penal Militar de Viñas Cué, ubicado en Asunción, la capital del país, donde ambos ocuparon "cargos relevantes dentro de la estructura penitenciaria".

Además, los militares fueron destituidos "tras detectarse las irregularidades", agregó la nota.

La investigación se centra en "elementos hallados en la celda de Gianina García, los cuales no contaban con autorización para ser ingresados al recinto", indicó el despacho de Defensa, sin ahondar en detalles.

Gianina García Troche y Sebastián Marset. Foto: redes sociales.

Traslado

García Troche permaneció en Viñas Cué desde mayo de 2025 hasta el 20 de febrero pasado cuando fue trasladada a un pabellón de máxima seguridad para mujeres del Centro Penitenciario de Reinserción Social 'Martín Mendoza', en la localidad de Emboscada.

La mujer ha sido imputada por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, según el Ministerio Público de Paraguay, como parte de la investigación emprendida tras el operativo 'A Ultranza Py', que tuvo lugar en febrero de 2022 y es considerado el más grande ejecutado hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

Por esa operación también resultó procesado Marset, quien fue detenido el pasado 13 de marzo en Bolivia y entregado ese mismo día a las autoridades de Estados Unidos.

EFE