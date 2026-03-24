"Llegó el momento de que hable": cuatro periodistas y sus reacciones a la captura de Sebastián Marset

El viernes 13 de marzo, un operativo conjunto entre la Policía boliviana y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) puso fin a años de búsqueda con la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La noticia generó múltiples reacciones e interpretaciones, por lo que Sábado Show consultó a periodistas especializados para conocer sus puntos de vista sobre la detención. Leonardo Pedrouza, Sebastián Giovanelli, Leonardo Pereyra y Diego Píriz ofrecen su análisis sobre el caso que sacudió el mapa del narcotráfico en la región.

Leonardo Pedrouza - periodista

Leonardo Pedrouza

El caso Marset despierta muchas interrogantes. Cuando se lo nombra por primera vez, empiezan a agarrar cargamentos voluminosos en Europa. Mientras tanto el requerido vivía como si nada lo afectara, jugando en una liga de fútbol y luego evadiendo un operativo cuando lo iban a capturar. Posteriormente, se arriesga a ser detectado enviando mensajes a los medios e incluso dando una entrevista. Se sentía impune. Después su esposa llega a España sabiendo que la iban a capturar. Y cuando finalmente cae no hay resistencia. Muchos aspectos llaman la atención y las evidencias que se den a conocer en las audiencias van a despejar dudas.

Sebastián Giovanelli - periodista

Sebastián Giovanelli Darwin Borrelli/Archivo El Pais

La detención de Marset me genera la tranquilidad de que las investigaciones llegan a su fin tarde o temprano. Es la demostración de que los hombres más poderosos del mundo también tienen su talón de Aquiles y en este caso lo llevó a dejar pistas para ser capturado. Ahora va a enfrentar los cargos y llegó el momento de que hable y colabore para seguir la investigación contra estos dos grandes delitos que son el narcotráfico y el lavado de activos. Hay que estar atentos a lo que pueda decir y a las personas que pueda involucrar.

Leonardo Pereyra- periodista

Si bien la captura de Marset puede ser importante como señal, me parece que es más relevante el hecho de que haya demorado tanto en caer. Porque nadie duda de que su libertad la compró repartiendo plata entre gobernantes y fuerzas militares de los países por los que anduvo dando vueltas. Y esa es la peor constatación. Las sociedades se pueden dar el lujo de que la gente consuma sustancias, pero no de que quienes mandan estén involucrados en el narcotráfico. Se verá qué nuevo capo narco ocupará las noticias en el futuro. Dada la envergadura del negocio, habrá varios apuntados para cumplir ese rol y muchos más para servir a un nuevo jefe.

Diego Píriz - periodista

Diego Píriz. Foto: Leo Mainé.

Me sorprendió la noticia, teniendo en cuenta que Sebastián Marset, como él mismo lo había manifestado en más de una oportunidad, tenía “a toda la Policía de Bolivia comprada”. También me llamó muchísimo la atención la forma en la que fue detenido: no hubo un solo disparo, ni un herido, no hubo represalias luego de su captura por parte de sus secuaces. Es raro, ¿no? Miren lo que sucedió cuando capturaron a El Mencho en México. ¿Y cuando el BOPE entró a las favelas de Brasil hace pocos meses? Fue una masacre. ¿Habrá sido una captura o una entrega? Por lo pronto, da para reflexionar y debatir.