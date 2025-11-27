¿Lucas Sugo masón? Los famosos de la música y la tv que integran la logia según el nuevo libro de Amado

Redacción El País

El político y escritor Fernando Amado está a punto de desatar un vendaval con su nuevo libro Conspiración República: 200 Años de Influencia Masónica en Uruguay, que sale a la venta este jueves. La investigación presenta una radiografía de esta institución que alcanza a figuras prominentes de la cultura popular, los medios y el empresariado.

Uno de los nombres más reconocidos que aparece mencionado en la publicación es el del ídolo de la música popular Lucas Sugo. En un segmento titulado "Cinco masones y nada más", Amado cuenta que el artista fue iniciado en la logia Unión y Fraternidad Riverense n°79.

Sugo no es el único del rubro. Su colega Carlos "Chacho" Ramos también figura en la lista de la Orden y fue iniciado, según el libro, en la logia Decretos de la Providencia n°6 de Montevideo. "La Orden goza de buena salud, entre otras razones, porque en ella también hay profesionales y trabajadores de primer nivel, en este caso del ámbito musical", considera el autor.

Fernando Amado. Francisco Flores/Archivo El Pais

En un capítulo titulado "Salud, cancha y micrófono: la hermandad que se metió en la vida cotidiana", Amado disecciona la masonería en "el cuarto poder". Allí asegura que "no fue casualidad: hubo periodistas iniciados" que ayudaron a tratar a la masonería "sin morbo". "Cuando los entrevistados y los entrevistadores comparten pertenencia, se logra una segunda capa: aclarar sin revelar", analiza.

La lista de figuras de alto perfil iniciados en la masonería incluye, entre otros, al periodista Sebastián Giovanelli, que integra la logia Librepensadores n.° 73, al comunicador del rubro rural Martín Jesús Olaverry de Radio Carve y VTV, que forma parte de la logia Decretos de la Providencia n°6, y al comunicador de larga trayectoria que hoy se desempeña como diputado Gerardo Sotelo. "Es hermano y ha sido venerable maestro de su logia Victoria n° 147", apunta el libro.

El legendario comentarista deportivo Alfredo Etchandy es el caso de alguien que "no ocultó nunca su pertenencia a la masonería ni en la televisión ni en su cargo político" mientras fue subsecretario de la Secretaría Nacional del Deporte. "Siempre apareció en pantalla con el pin de una acacia en la solapa de su saco, marca distintiva de los integrantes de la institución", establece el autor. El conductor Robert Rocha y el emblemático columnista Ramiro Rodríguez Villamil también aparecen mencionados como masones en el libro.

El libro deja ver que la masonería abarca incluso hasta al rubro de la meteorología. Los expertos en esta área Núbel Cisneros y Diego Vázquez Melo, hoy alejado de los medios, también integran la hermandad.

Ocurre algo similar en el Carnaval. El libro se detiene a desarrollar la conexión de la Orden con la fiesta popular más importante del país. En una sección titulada "Libertad, fraternidad, carnaval", el autor identifica figuras clave del ambiente que están vinculadas a la masonería.

Es el caso de Fabián Cardozo, expresidente de APU que fue presidente del jurado del desfile inaugural. "Ingresó a la Gran Logia de la Masonería del Uruguay hace algunos años; cumplió internamente tareas de comunicación junto a su hermano y colega José María Goicoechea en el período del venerable gran maestro José Garchiorena", informa el libro, y agrega que es "maestro masión en su logia Victoria n°147", la misma que Sotelo.

Por si hicieran falta más personalidades, Amado añade el de otro referente de Carnaval, el actor, libretista y director Maximiliano Xicart. "Hace más de un quinquenio que también vuelca su talento a la Gran Logia de la Masonería del Uruguay", asegura el libro.

Alejandro Camino es identificado como masón en el nuevo libro de Amado.

Otra figura de vasta trayectoria en Carnaval que integra la lista de la Masonería es el del periodista Marcelo Fernández. Amado destaca su dedicación en la cobertura de cada concurso de Carnaval y considera que "seguramente igual pasión les dedique a los trabajos presentados en su logia Salvador Allende n°187". En esta misma logia figura el nombre nada menos que del popular comunicador que hace las veces de presentador del tablado del Velódromo, Alejandro Camino.

Amado ya había sacado a la luz varios nombres de la cultura popular que integran la masonería en libros anteriores que publicó sobre esta misma institución. Pero más allá de las revelaciones sobre figuras mediáticas, su nuevo trabajo pone la lupa especialmente sobre ámbitos históricamente más discretos en cuanto a su vínculo con la Masonería. Conspiración República profundiza, por ejemplo, sobre la influencia de la institución en el sector empresarial, en el que identifica como masones a grandes líderes del transporte y el comercio; en el ámbito judicial, con nombres de exmagistrados y fiscales; y en el sector de la salud, donde la Orden históricamente ha tenido una incidencia decisiva.