¿La temporada de Punta del Este fue buena o mala? El veredicto final de cinco referentes del balneario
Wally Diamante, Laura Martínez, María Inés Machiñena, Carolina Silva y Luis González Arce comparten su balance definitivo sobre la temporada de verano 2026 en el principal balneario uruguayo.
Con el final del verano en el horizonte, Sábado Show consultó a cinco referentes de la movida esteña por su balance definitivo sobre esta temporada de Punta del Este. El empresario Wally Diamante, la conductora Laura Martínez, el RR.PP Luis González Arce y las periodistas María Inés Machiñena y Carolina Silva compartieron sus puntos de vista.
Wally Diamante - empresario
La temporada fue un éxito . La ciudad crece y se ha convertido en un destino de lujo y movimiento internacional. Me gusta destacar la diversidad de Punta del Este, hay varias opciones para todos los gustos y presupuestos. La simpleza, la naturaleza y la poesía también tienen su lugar. La gastronomía ha sido un punto alto con cocineros que se lucen con propuestas súper variadas, como Locanda con Harry’s table, Soto Bosque, Gurisa, La Huella, Casa Blanca. La temporada ha sido especialmente buena para los argentinos que han vuelto en gran número gracias a la competitividad de los precios y los beneficios fiscales.
Laura Martínez - conductora
Como alguien que vive y comunica en Punta del Este todo el año, mi impresión de esta temporada es que Punta del Este terminó de “romper el molde” de ser solo un balneario de verano para convertirse en un hub de contenido permanente. Se siente un desplazamiento del glamour obvio hacia algo más intelectual y sofisticado. La gente busca el “retiro”, el silencio y el intercambio real, no solo la foto en la mansa. Lo que más me impactó este año fue ver cómo Maldonado y Punta del Este ya no tienen ese “apagón” fuera de enero. Hay una masa de gente que se quedó a vivir que ya generó una comunidad que consume cultura, literatura y buena gastronomía todo el año.
María Inés Machiñena - periodista
Se vivió un verano intenso, con eventos para todos los públicos, culturales, deportivos, artísticos, y los encuentros que siguen posicionando al balneario como el gran punto de reunión de la región. Más allá de las cifras, hubo movimiento, buen clima y una agenda y que se vivió en cada rincón. Aunque todavía queda todo marzo para cerrar formalmente el verano, en Punta no se termina la temporada: simplemente se cambia de estación y comienza otro tipo de disfrute y de turismo.
Carolina Silva - periodista
Esta temporada me confirmó algo que sentimos hace años: Punta del Este tiene una energía que ya no se apaga en marzo. Las reservas crecieron más de un 20%, los turistas argentinos volvieron con fuerza -un 12% más que el año anterior- y la aviación privada batió su propio récord. El gasto per cápita también creció: el turista que eligió esta costa vino a consumir, a invertir, a quedarse más días. Pero lo que más me emociona no son los números del verano, sino ver cómo esta ciudad crece, se reinventa y atrae inversiones que apuestan al año completo. El desafío es honrar ese crecimiento con mejor infraestructura, servicios y planificación.
Luis González Arce - RR.PP
La temporada fue muy buena, pero el tema fue que se sobreestimó al pensar que iba a llegar todavía más gente de la que vino. Incluso hubo muchos locales gastronómicos y de servicios contrataron personal de más previendo un enorme aluvión extra de público que no llegó. Fue una temporada como la del año pasado; hubo locales que trabajaron un poco más y otros un poco menos. Lo cierto es que volvió a Punta del Este la clase media argentina, que es la que mueve el día a día del balneario. Esto es gracias a las promociones de Uruguay para los extranjeros y a que Argentina se volvió muy caro.
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