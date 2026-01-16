El cantante de Ciro y los Persas sorprendió al imitar a Cacho De la Cruz en Punta del Este: "Era buenísimo"
La emblemática banda encabezada por Andrés Ciro Martínez ofreció un exclusivo show en Punta del Este y habló de su vínculo familiar con Uruguay.
Durante un show íntimo ofrecido en Narbona de Punta del Este, el cantante de Ciro y los Persas sorprendió al público con algo más que música. El artista improvisó un monólogo cargado de humor y referencias uruguayas, en el que incluso se permitió imitar al emblemático conductor de la televisión local Cacho De la Cruz, fallecido el pasado noviembre.
Bajo el clima distendido que proponía el formato de un show para 100 personas, Andrés Ciro Martínez habló de su vínculo con Uruguay y reveló el lazo personal que lo une al país. “Tengo la ciudadanía uruguaya. Cuando me la dieron dije ‘bien de bien’. Lo llamé al gurí y le dije ‘yo uruguayo, vamo arriba’. Nos pusimos los championes y vamo arriba la celeste”, narró con humor provocando los aplausos del público ante las referencias locales.
“Lo loco es que mi abuelo Martínez era uruguayo y por el lado de mi vieja también son uruguayos”, afirmó, reforzando el sentimiento de pertenencia hacia el país en el que se presentaba. Luego reveló la conexión familiar con una figura de la televisión local: “Tengo una tía que la deben conocer, Anita Martínez (N. del R.: se refería a Laura Martínez), de la tele. Estaba en pareja con Cacho De la Cruz”, recordó. Y enseguida lo imitó con el clásico “san, san, san”, haciendo la mímica del personaje del "mago" que interpretaba el histórico conductor. "Era buenísimo Cacho", elogió.
Para cerrar el momento, expresó con humor que "estas cosas son como para que me perdonen un poco”, en alusión al dolor de garganta que dijo arrastrar durante la presentación. "Hoy me dieron una inyección de corticoide y por suerte estoy diez puntos", señaló luego de comentar que había sufrido una fuerte gripe los días antes del show.
El recital, que incluyó gran parte del amplio repertorio de la banda, formó parte del ciclo Sideral, que ofrece estas instancias exclusivas con músicos de primera línea en distintos escenarios. En ediciones anteriores contó con los músicos Jorge Drexler y Emiliano Brancciari y en esta oportunidad con una icónica banda del rock argentino como Ciro y los Persas.
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