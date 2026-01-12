La contundente queja de Lopecito en medio de un evento de Punta del Este: "No tienen idea de lo que dicen"

Redacción El País

Juan Carlos López, histórico conductor de Americando y popularmente conocido como “Lopecito”, fue el protagonista de un exclusivo brindis en Punta del Este. La bodega H. Stagnari organizó su tradicional cóctel anual en el balneario bajo la producción de Juan Herrera y allí homenajeó al emblemático comunicador que recorre el interior del Uruguay con su programa desde 1972.

Virginia Moreira, responsable de la bodega, invitó junto a Herrera a López a pasar al frente para recibir un reconocimiento que incluyó un video con un repaso de su trayectoria proyectado en pantalla, además de varios productos de la empresa. Al tomar la palabra, el conductor sorprendió al público con un planteo contundente.

Lopecito agradeció el apoyo de la bodega, que patrocina Americando desde hace dos décadas, y expresó su preocupación por un rasgo que identifica en la idiosincrasia uruguaya: la tendencia a valorar más los productos extranjeros que los nacionales.

“No me voy a enojar ni alzar la voz, pero todavía hay una enorme cantidad de uruguayos que ven una etiqueta argentina o chilena y se desparraman diciendo ‘qué buen vino’, sin tener la menor idea de lo que están diciendo”, se quejó, y remarcó que “cuesta reconocer lo nacional”.

“Nos criaron diciéndonos que lo mejor estaba en Europa. Mi generación hablaba en francés cuando éramos jóvenes y en un mal castellano. Queríamos ir a Francia y no a Tacuarembó o Rivera; nos parecía chico, ridículo. Hasta que empezamos a descubrir el país y sus posibilidades”, reflexionó, destacando el valor del Uruguay.

En esa línea, agregó: “Este es un país exportador y ahora nos están descubriendo en el mundo. Vienen personas con mucho dinero y poder porque Uruguay tiene una cantidad de cosas, entre ellas el vino. Tengo muchos amigos gringos que han descubierto los vinos uruguayos y están encantados”.

Lopecito tras recibir los premios.

Según Lopecito, a su programa Americando "le pasa lo mismo": "Hace muchos años, en 1972, comenzó esto que nos imaginamos que era el rumbo. Era muy difícil hablar de Valle Edén, Chapicuy. Hoy se ha vuelto normal ir a vacacionar a una estancia en el interior del país".

Finalmente, el conductor señaló que recibir este tipo de reconocimientos “obliga a ir por más” y sostuvo que, si bien el ciclo enfrenta el desafío de adaptarse a los cambios en la comunicación, “no va a renunciar ni un ápice a defender los valores en los que creemos y con los que estamos comprometidos”.

El evento tuvo lugar en el jardín del resort Jean Clevers y contó con varios números artísticos y propuestas gastronómicas, como el famoso cordero de Alejandro Acland. Entre los invitados se encontraban figuras del espectáculo y los medios como Alberto Kesman, Sergio Puglia, Roberto Moar, Laura Martínez, Judy Del Bosque, Carlos Perciavalle y Ulises Apóstolo, ex participante de Gran Hermano.