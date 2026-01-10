Exparticipante de "Gran Hermano" destrozó al campeón uruguayo Santiago "Tato" Algorta: "Es un chabón muy..."

Redacción El País

Exparticipantes de Gran Hermano y hoy consolidadas como figuras del streaming, Sabrina Cortez y Catalina Gorostidi cierran una temporada intensa en Punta del Este. Allí condujeron All Access junto a Tucu López, el programa de DGO que se emitió desde Ovo Beach. Entre trabajo y disfrute, las ex hermanitas hablaron con El País del impacto que sigue teniendo su paso por la casa más famosa y de la dificultad que enfrentaron otros exparticipantes. “Hay quienes nacen estrellas y otros estrellados”, sentenció Gorostidi.

-¿Cómo pasaron estos días en Punta del Este, entre las vacaciones y el programa All Access (DGO)?

-(Sabrina) La pasamos increíble. Estamos emocionadas de estar en Punta del Este.

-(Cata) Yo amo Punta. Vengo todos los años y estoy chocha de haber trabajando por primera vez en la temporada. Es como un sueño cumplido.

-¿Reciben comentarios en Punta del Este sobre lo que fue su participación en Gran Hermano?

-(Sabrina) Hay una repercusión hermosa. Sigue habiendo mucha gente que nos banca y fandoms copados que nos apoyan. La gente se fanatiza mucho con el programa. También hay mucho hate, pero en algún punto también son fans obsesionados del otro lado.

-(Cata) Yo estoy feliz porque veo gente de todas las edades, desde nenitos que nos vienen a pedir fotos y mucha gente de Uruguay que nos saluda, lo que nos sigue sorprendiendo porque quiere decir que atravesamos la frontera.

-Vos habías sido crítica con Uruguay durante tu paso por la casa.

-(Cata) Yo había criticado a Uruguay porque me había peleado con Rosina (Beltrán). Hice las paces porque amo Uruguay y a los uruguayos, así que quedó todo perfecto.

-En tu caso has generado amores y odios, ¿lo ves reflejado en la calle?

-(Cata) Por la calle solo llegan muestras de cariño de todo el mundo. En redes sociales sí, pero si me importara lo que dicen de mí tendría que internarme. Las personas que me critican también son bienvenidas a mi Instagram.

-¿Qué tan difícil es sostener la visibilidad después de salir de la casa?

-(Sabrina) Nosotros tenemos laburo y agradecemos mucho eso. Directv nos abrió las puertas y estamos haciendo lo que nos gusta.

-(Cata) La gente es la que te mantiene activa. Ahora estamos trabajando con un grupo relindo y el público está respondiendo. Es bueno saber que la gente no se olvida de uno. Hay personajes de los que se fueron olvidando, pero nosotras nos mantenemos vigentes trabajando y a través de las redes.

-Hubo participantes de GH a los que les ha costado mucho la vida después de la casa.

-(Cata) Hay gente que es estrella y gente que nace estrellada. Nosotras somos estrellas, y los que nacieron estrellados se van nuevamente al anonimato.

-(Sabrina) Es que hubo muchas personas que pasaron por la casa, entonces obviamente se hace difícil porque no hay lugar para todos.

Santiago "Tato" Algorta, ganador de "Gran Hermano". Foto: Estefanía Leal. Outfit: Goat London

-¿Cómo están viendo a Bautista Mascia y Tato Algorta, los uruguayos que ganaron el programa?

-(Cata) Bauti y Denisse (González) son mis amigos. Los tengo en el corazón y los veo cada vez que puedo. Tato es buen pibe, pero me parece un chabón súper aburrido. No puedo generar una amistad con él. Físicamente tampoco es mi tipo. Estaría bueno que gane alguien copado.

-(Sabrina) Bauti lo ganó merecidamente. A Tato no lo conozco tanto, pero también lo eligió la gente y lo banco.

-¿Van a estar en la nueva temporada que comienza el mes que viene?

-(Cata) Seguramente. A mí me meten en todos los Gran Hermano para activar la casa.

-(Sabrina) Me gustaría laburar para Gran Hermano, pero no sé si dentro de la casa.