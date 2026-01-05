¿Nuevo romance? Nicolás Furtado se mostró en una fiesta con una modelo local con la que se lo vinculó años atrás

Redacción El País

Nicolás Furtado se consolida como uno de los galanes indiscutidos de la temporada esteña. Luego de coincidir en el lanzamiento de Enjoy Punta del Este con Zaira Nara —con quien fue vinculado por los programas de espectáculos meses atrás—, el actor volvió a quedar en el centro de la escena durante una fiesta en Punta del Este.

El pasado viernes, el protagonista de El Marginal y Goyo asistió a la fiesta del boliche Volvé mi Negra celebrada en el balneario Buenos Aires, que reunió a varias figuras del ambiente. Furtado llegó acompañado por un grupo de amigos y se ubicó en el sector VIP. Vestido de negro y con gorra, intentó pasar desapercibido entre los presentes, aunque el plan duró poco.

Según pudo saber Tv Show, el galán compartió la mesa nada menos que con Anto Lima, modelo y expareja del futbolista Colo Ramírez, y con quien el actor había sido vinculado años atrás. El reencuentro no pasó inadvertido: testigos del lugar aseguraron que ambos compartieron charlas dentro del mismo grupo en distintos momentos de la noche, replicando una dinámica que ya había despertado rumores en el pasado. La cercanía entre ambos quedó reflejada en un video que muestra a Anto bailando divertida con él de fondo.

Cabe recordar que durante la fiesta de los Premios Iris 2018, celebrada en Enjoy Punta del Este, varios fotógrafos captaron la complicidad entre Furtado y Lima, quienes conversaron animadamente durante buena parte del evento. Ocho años después, el destino volvió a cruzarlos en el mismo balneario.

En el sector VIP también se encontraba Camila Rajchman, con quien Anto mantuvo un fuerte enfrentamiento judicial. A diferencia de otros episodios en los que coincidieron, esta vez no hubo empujones ni escenas incómodas: apenas se cruzaron algunas miradas y siguieron de largo.

Anto Lima en la fiesta de Volvé mi Negra.

No es la primera vez que Nicolás Furtado acapara flashes durante la temporada de verano. Dos años atrás, el actor pasó unas semanas en Punta del Este junto a su entonces pareja, la actriz española Ester Expósito, lo que lo convirtió en uno de los objetivos preferidos de los paparazzis.

Anto Lima, en tanto, atraviesa un período de cambios en el plano sentimental, marcado por su separación de Colo Ramírez y el escándalo que rodeó su affaire con el piloto Santiago Urrutia. ¿Será este el inicio de una nueva relación con Furtado? Al menos este primer encuentro público da lugar a especular sobre esa posibilidad.