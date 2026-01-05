Le dijo "nefasta" en redes y la cruzó en un evento: el incómodo momento de una modelo uruguaya y una ex GH

Redacción El País

El lanzamiento de temporada de Enjoy Punta del Este sigue dando tela para cortar. Según supo Tv Show, sobre el final del exclusivo evento quedaron frente a frente la modelo uruguaya Tati Luna y Catalina Gorostidi, una de las participantes más polémicas de las últimas ediciones de Gran Hermano, justo unas semanas después de haberse tirado munición gruesa en redes sociales. Lejos de ignorarse, las dos mediáticas tuvieron un breve e incómodo diálogo.

El malestar entre ambas comenzó semanas atrás con un comentario de Tati Luna en el programa de streaming Sacate la Careta, donde participa como panelista. En medio de un debate sobre las repercusiones del accidente que sufrió el ex Gran Hermano Thiago Medina, fue mencionada Catalina y la uruguaya exclamó: "¿Quién es?", dando a entender que no era conocida. No conforme con eso, la tildó de "gronchita" por sus intervenciones. Como respuesta, la influencer argentina publicó una foto de la modelo en su cuenta de Instagram bajo el título "lo más nefasto que verán hoy".

Hasta el momento no habían tenido la oportunidad de cruzarse cara a cara, lo que finalmente terminó sucediendo en la presentación de temporada que tuvo lugar en el parador Ovo Beach. Catalina, que se encuentra participando del ciclo All Access (DGO) realizado en el mismo sitio, dialogaba con sus compañeros de programa cuando de repente quedó frente a Tati Luna, que se dirigía hacia la salida.

La uruguaya no dudó en frenar y enseguida le recordó a Catalina la pelea. "Sos yegua vos", le contestó sin filtro la exintegrante del reality show. Ella le retrucó "vos no te quedás atrás", y Catalina reafirmó que con ella se había "calentado en serio". "Sos bien yegua", insistió.

No obstante, Tati Luna levantó la bandera blanca y le propuso "hacer las paces", a lo que Catalina accedió a través de una frase que inmortalizó Moria Casán durante una pelea con Silvia Süller en el año 2007. "¿Cómo nos vamos a pelear? Acercate, ¡somos mujeres del espectáculo!", le dijo con picardía invitándola a darse un abrazo. Con un tono más serio, Luna sugirió que no había que pelear porque "recién arranca la temporada" y van a coincidir "en un montón de eventos".

Sabrina y Catalina de "Gran Hermano".

Catalina aceptó el trato y al instante se disolvió el encuentro. De este modo pusieron paños fríos a la tensión que había entre ellas, pero a la vez dejaron el intercambio más incómodo del lanzamiento de temporada. Del evento también participaron figuras de la talla de Zaira Nara, Gustavo Yankelevich, Germán Paoloski,Nicolás Furtado, entre otros.

La modelo Tati Luna previo al evento de lanzamiento de temporada de Enjoy Punta del Este.

Para Catalina Gorostidi fue apenas un cruce más de su trayectoria televisiva, ya que es un personaje que no suele escaparle a las polémicas. La morocha ha sido una de las participantes más controversiales de Gran Hermano, donde sus fuertes enfrentamientos con Furia Scaglione fueron algunos de los videos más comentados de las últimas ediciones.