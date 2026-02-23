¿"Locura" o "llamado de atención"? Cuatro famosos opinan sobre los therians, el fenómeno viral del momento

El fenómeno therian se instaló en Uruguay y se convirtió en uno de los grandes temas de conversación en reuniones y redes este verano. La tendencia de estos jóvenes que creen que su alma es un híbrido entre un humano y un animal, se disfrazan y se reúnen para caminar en cuatro patas se hizo viral en Buenos Aires y llegó a Montevideo de la mano de un encuentro de gran convocatoria en Plaza Independencia.

A propósito de la repercusión, Sábado Show le pidió la opinión sobre esta particular corriente a cuatro famosos: el comunicador Mariano Pagliari, la psicóloga Carla Lorenzo, el influencer político Bauti Gil y el conductor Sebastián Oreiro compartieron sus variados puntos de vista.

Mariano Pagliari - comunicador

El comunicador Mariano Pagliari integra el staff de "Las cosas en su sitio" y de "Algo Contigo".

Es absurdo pero simpático. Es una forma de identificarse entre adolescentes, aunque sea por un rato -pues es algo pasajero- y con argumentos disparatados, porque tampoco tiene que ver con la defensa de los animales. Lo que más me llama la atención es la cobertura mediática que está teniendo. Ladran Sancho (y maullan), señal de que las redes sociales están en su apogeo.

Carla Lorenzo - comunicadora y psicóloga

Carla Lorenzo. Foto: Instagram Carla Lorenzo.

Hay un llamado de atención que está siendo logrado. Los adultos tenemos que revisar cómo ponemos la mirada. Algo que me impactó mucho es que se haga desde un lugar de risa o burla. Ese es el costado más hostil. Es una franja etaria que sale a la calle con una máscara que habilita a salir a mostrarse. Yo no quiero entrar a hablar de patologías o formas de crianzas, sino que lo veo como un llamado a mirarlos desde el lugar que lo están transitando. Hay que hacerlo con respeto y pensar si detrás de la máscara hay un mensaje, un sufrimiento o qué hay. No se puede tomarlo como si fuera un circo.

Bauti Gil - influencer político

Bauti Gil

Es un tema que me preocupa. No es una simple moda juvenil. Representa el problema de que cuando hay gente que se convence de que puede ser un animal, puede llegar a meterse desde la violencia con el animal. Puede cometer un acto violento o un abuso contra el animal. Yo soy amante de los animales, y me causa bastante miedo pensar que algún enfermo se haga el vivo con un animal usando esto de los therians como excusa o solo porque se convenció de que también es un animal.

Sebastián Oreiro - conductor

Sebastián Oreiro.

Estoy seguro de que si estudiaran o trabajaran no perderían su tiempo en semejante locura. Es absolutamente peligroso aplaudir y apoyar movidas de este estilo, porque lo único que generan es más confusión en una generación que ya está bastante perdida. Hay mucha manija con la ideología de género y con la politiquería barata que solo es funcional para el bolsillo de unos pocos, y mientras tanto los gurises cada vez están más perdidos. ¿Qué nos espera en unos años?, ¿seguirán normalizando aberraciones solo porque la agenda lo marca así y porque queda más cool para las cámaras? ¿Dónde queda el sentido común?