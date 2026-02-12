¿Un therian en el Parlamento? Senador publicó una foto caracterizado como el fenómeno viral del momento

En un giro inesperado dentro del escenario político nacional, un polémico legislador sacudió las redes sociales en las últimas horas con una serie de publicaciones en X (antes Twitter). Los mensajes que lo pusieron en el centro de la conversación nada tienen que ver con la discusión parlamentaria, sino que lo vinculan con la subcultura más comentadas de las últimas semanas: los therians.

Se trata del senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, quien decidió responder a una crítica recibida en su perfil oficial de una manera poco convencional. Fiel a su estilo disruptivo, el senador optó por la ironía y el lenguaje de las nuevas tendencias digitales para contestar el ataque.

Mira , me hice Therian así cambias un poco la obsesión... pic.twitter.com/erChoelNWk — Sebastian Da Silva (@camboue) February 10, 2026

Al usuario Andrés Bentancor, que lo tildó de "manitas de Bebé lumpenoligarca", Da Silva respondió: "Mira, me hice Therian así cambias un poco la obsesión...". Y adjuntó una llamativa fotografía que lo muestra luciendo una máscara artesanal de un animal salvaje, el accesorio distintivo que identifica a esta comunidad integrada por jóvenes que se perciben como animales.

La interacción de Da Silva no terminó con su propia foto. Poco después, el senador compartió un video de un joven therian que aparecía caracterizado como un mono, demostrando que está al tanto de los códigos que son furor en plataformas como TikTok.

Senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El video que eligió el parlamentario data de del encuentro therian realizado en Plaza Independencia el martes y muestra a un hombre que dice tener 38 años y percibirse mono. Da Silva acompañó el video con un breve pero contundente mensaje de aprobación: "qué crá es este pibe". Más tarde, publicó otro comentario en el que analiza que en realidad el muchacho que aparece en las imágenes está "descansando", en el sentido de que no está hablando en serio cuando se define como mono.

Que cra es este pibe. https://t.co/eyr0NTaVhp — Sebastian Da Silva (@camboue) February 11, 2026

Los therian son individuos que creen que su alma es un híbrido entre un humano y un animal, y se caracterizan como tales. Esta comunidad es furor entre los jóvenes, y los contenidos al respecto se viralizan al instante en redes sociales. El pasado martes los therians tuvieron su primer encuentro en Montevideo y alcanzaron un éxito de convocatoria.